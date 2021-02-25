Alevlere teslim olan restoran 3 kişiye mezar oldu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Denizli’nin Honaz ilçesinde, ateş yakılmak istenen restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Honaz Dağı Mili Parkı girişinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pandemiden dolayı kapalı olan işletmede bulunan üç çalışan, ateş yapmak isterken henüz belirlemeyen yanıcı madde bir anda alev aldı. İşletmeyi saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan üç kişi, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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