Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Milli Park içerisinde bulunan bir restoranda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, biri restoran bekçisi, 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2021-02-25 21:46:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.