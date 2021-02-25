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Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 ölü Alevlerin sardığı restorandan çıkamayan 3 kişi yanarak can verdi

İHA

Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 ölü Alevlerin sardığı restorandan çıkamayan 3 kişi yanarak can verdi

Denizli’nin Honaz ilçesinde pandemiden dolayı kapalı olan restoranın bekçisi sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi. Alevlerin sardığı restorandan çıkamayan bekçi ve iki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Honaz Dağı Mili Parkı girişinde bulunan Ahmet Dedeş’e ait tek katlı bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemiden dolayı kapalı olan işletmede görevli bekçi Ahmet Deveci, yanında bulunan 1 erkek ve 2 kadınla birlikte ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobaya dökülen yanıcı maddenin bir anda parlamaması sonucu patlama meydana geldi. İşletmeyi saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan bekçi Ahmet Deveci ve 2 kadın yanarak feci şekilde can verdi. Patlama anında dışarı çıkmış olması nedeniyle ölümden son anda kurtulan 4’üncü kişi, jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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