Traktör ve motosiklet kazalarına karşı uygulanacak proje için düğmeye basıldı Traktör kazalarında ölümü en aza indirmek için trafik eğitim semineri düzenlendi

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca Valilik makamından alınan “Olur” ile Mart 2021 ayından itibaren başlayıp yıl boyunca devam edecek olan “Reflektör Tak, Hayata Işık Yak”, “Traktörün Ters Dönmesin, Nefesin Kesilmesin” ve “Bir Kask Bir Hayattır, Bir Hayat Her Şeydir” sloganları ile gerçekleştirilecek olan projelere Kale Kaymakamlığı başkanlığında yapılan trafik eğitim semineri ile başlanıldı.



Proje kapsamında Kale Kaymakam Vekili Abdulkadir Şahin başkanlığında, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe J.K. J.Tğm. Muhammet Yasin Arkalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın ve Kale İlçesi Mahalle Muhtarlarının katılımları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait toplantı salonunda Tavas İlçe J.K.lığı Trafik Timleri tarafından trafik eğitim semineri yapıldı. Jandarma Trafik Timleri tarafından özellikle traktör ve motosikletmotorlu bisikletlerin karıştığı kazalarda traktörler için güvenlik çerçevesi ve kabinin motosikletler için ise kask takmanın önemi üzerinde durularak bu konularda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Traktörlerin karıştığı kazalarda birçok vatandaşımızın, traktörlerde güvenlik çerçevesi bulunmamasından, bulunanların ise bazı traktör sürücüleri tarafından sökülmesi veya indirilmesinden dolayı traktörün kaza anında ters dönmesi, motosikletmotorlu bisiklet sürücü ve yolcularında ise kask bulunmamasından dolayı hayatlarını kaybettiği vurgulanarak örnek olaylara da yer verildi.

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