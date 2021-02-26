Hocalı'da yaşanan acılar fotoğraflara yansıdı Hocalı soykırımında yaşanan acıları anlatan fotoğraflar büyük dikkat çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 29. yıldönümü dolayısıyla AzerbaycanKarabağ Hocalı Soykırımı Sergisi düzenledi.



26 Şubat 1992'de tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı dolayısıyla anma programları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, AzerbaycanKarabağ Hocalı Soykırımı Sergisi düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen protokol bir süre eserleri inceledi. 26 Şubat 1992'de Hocalı'da gerçekleşen soykırımda yaşanan acıların fotoğrafları ile bölgede yakıp yıkılan yapıların maketlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi çekti.



Büyükelçi İbrahim'den Başkan Zolan'a ziyaret

Serginin açılışının ardından Büyükelçi İbrahim, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan ilk olarak Büyükelçi İbrahim'e Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri gösterdi. Büyükelçi İbrahim'i bir süre makamında ağırlayan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği eserleri anlattı. Büyükelçi İbrahim Başkan Zolan'a başarılar dileyerek nazik ev sahipliği ve anma programları için teşekkür etti. Başkan Zolan ziyaret anısına Büyükelçi İbrahim'e Yatağan palası ve Hocalı Soykırımı Anıtı'nın bulunduğu kabartma fotoğraf hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.