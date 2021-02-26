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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişinin öldüğü restoran yangını eğlencede değil mola sırasında meydana gelmiş

İHA

3 kişinin öldüğü restoran yangını eğlencede değil mola sırasında meydana gelmiş

Denizli’nin Honaz ilçesinde, pandemiden dolayı kapalı olan restoranda ısınmak için yakılmak istenen sobanın patlaması sonucu yanarak hayatlarını kaybeden 3 kişinin, Bodrum’a giderken mola vermek için restorana girdikleri ortaya çıktı.
Honaz Dağı Mili Parkı girişinde S.Ç’in işlettiği restoranda dün gece meydana gelen olayda, Ahmet Dedeşin (49) ile İran uyruklu iki kadın yakılmak istenen sobanın parlaması sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Olayın detayları telefon kayıtları ve güvenlik kameralarıyla doğrulandı
3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, her hangi bir şüpheli durumla karşılaşmayınca yangının kazaen çıktığı netleşti.

İş yerinde tadilat yapılacaktı
Pandemi yasaklarının kaldırılması ihtimali üzerine iş yerinde tadilat yapmak isteyen işletme sahibi S.Ç., tadilatta kullanılacak PVC malzemeleri taşımak için bir nakliyeciyle anlaştı. İlk parti malzemeyi kamyonete yükleyen S.Ç’nin arkadaşı S.S., yangında hayatını kaybeden Ahmet Dedeşin ve 2 İran uyruklu kadın ile birlikte restorana geldi. S.S. ile birlikte Bodrum’a doğru yollarına devam edecek olan 3 kişi, bakliye işleminin bitmesi için işletme sahibi S.Ç’yi beklemeye başladı. İkinci parti malzemelerin gecikmesi üzerine üşüyen Ahmed Dedeşin ve 2 kadın, içeriye girerek ısınmak istedi. Yakılmak istenen sobanın patlaması üzerine çıkan yangında, kısa bir mola için restorana giren 3kişi yanarak hayatlarını kaybetti.

Annesinin cenazesi için Denizli’ye gelmişti
Uzun zamandır Bodrum’da yaşayan Ahmet Dedeşin’in, bir süre önce annesinin vefat etmesi nedeniyle Denizli’ye geldiği öğrenildi. Ahmet Dedeşin ve 2 kadının, yangın olmasaydı nakliye işleminin ardından S.S’nin kullanacağı araçla Bodrum’a geri dönmeyi planladıkları ortaya çıktı.

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