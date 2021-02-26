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Hocalı Soykırımı, 29`uncu yıldönümünde Denizli'de anıldı

DHA

Hocalı Soykırımı, 29`uncu yıldönümünde Denizli'de anıldı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı'nın 29'uncu yıldönümünde anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hocalı Soykırımı anısına yaptırdıkları parka  'Azerbaycan-Karabağ' adı verildiği meclis kararının bir örneğini Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'e hediye edip, "Hocalı'da yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de 106'sı kadın 70'i yaşlı 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 29'uncu yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Hazar İbrahim ve Başkan Zolan'ın Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hocalı Soykırımı'nın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtip, "Bu soykırım, bu katliam hep zihnimizde yer edinecek. 1992 yılında yapılan bu soykırıma tüm dünya seyirci kalmıştır. Bosna'da soykırım yapılırken nasıl gözlerini yumdularsa, Karabağ'da ve Hocalı'da katliamlar yapılırken her türlü işkenceler yapılırken o medeni dediğimiz dünya gözlerini kapatmıştır ve sessiz kalmıştır. Biz Türkiye ve Azerbaycan olarak iki devlet, tek milletiz. 2016 yılında parkımızın içerisine Hocalı'da yapılan soykırımı unutmamak, gelecek nesillere aktarmak için Hocalı Soykırımı Anıtı yaptık. Hocalı'da yapılanları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün geçen yıla göre yüreğimiz biraz daha serinledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan Ordusu bizim de gönül birliğimiz ile verilen mücadelede Karabağ çok güzel bir noktaya geldi" dedi.
'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE´
Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de konuşmasına "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek başlayıp, şunları söyledi:
"'Tek millet iki devlet', bu bir slogan ama bunun alt yapısı çok büyük. Biz her zaman Azerbaycan ve Türkiye olarak birbirimizin yanında olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Azerbaycan'ın kederi Türkiye'nin kederi, Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin sevincidir.' Biz yüzyıllarca böyle yürüdük ve bugün de böyle yürüyoruz. Vatan savaşı sırasında kardeş Türkiye gönül bağıyla bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev iki büyük devlet insanı birlikte olarak Türkiye Azerbaycan kardeşliğini gösterdiler."  İbrahim, konuşmasının sonunda, Azerbaycan Karabağ Parkı ve Hocalı Soykırımı Anıtı nedeniyle Başkan Zolan'a teşekkür etti.
'TEK MİLLET İKİ DEVLETİZ'
Denizli Valisi Ali Fuat Atik de 29 yıl önce yaşanan soykırımı anlatıp, "Bugün çok şükür Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak hareket etmesiyle kısmen de olsa Karabağ topraklarında özgürlüğü yaşıyoruz. Hakkımız olanı geri aldık. İnşallah önümüzdeki anma programında Hocalı'nın da azatlığa kavuşmasını hep beraber burada yaşarız, onun sevincini hep birlikte paylaşırız. Biz tek millet, iki devletiz. Biz sevinçte de beraberiz kederde de beraberiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Zolan, parka, Azerbaycan-Karabağ adının verildiği meclis kararının bir örneğini, Büyükelçi Hazar İbrahim'e hediye etti. Törenin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 26 Şubat 1992'de Hocalı'da gerçekleşen soykırımda yaşanan acıların fotoğrafları ile bölgede yakıp, yıkılan yapıların maketlerinin yer aldığı serginin açılışını protokol üyeleri yaptı. Sergi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-02-26 15:08:20

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