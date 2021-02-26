Denizli'deki dikkatsiz noter Bursa'da ki esnafı yaktı Denizli’deki noterin tasdiklediği sahte vekalet ile başkasına ait olan arsanın satışını yapan dolandırıcı, Bursalı esnafın 450 bin lirasına mal oldu

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Denizli'deki dikkatsiz noterin tasdiklediği sahte vekalet Bursa'da esnafın 450 bin TL'sini dolandırıcı çarparak kaçtı. Özbekistan asıllı bir kişinin kimlik ve mal varlığı bilgilerine ulaşıp Bursa’daki arsasını sahte vekalet ile satışa çıkaran dolandırıcı, arsaya talip olan Bursalı esnafın 450 bin TL'sini çarptı.



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