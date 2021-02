Normale dönüş hazırlıklarında gençler sporla buluşuyor

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yeni normale dönüş hazırlıkları kapsamında başlattığı Hareket ve Atletizm Projesinde gençleri sporla buluşturuyor.



Pandemi dolayısıyla uzunca bir zamandır hareketten ve spordan uzak kalan gençler, Kınıklı Futbol Sahasında yapılan çalışmalarda bir araya geliyor. Pamukkale Su Sporları Kulübünün girişimiyle Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün koordinesinde iki hafta önce başlayan projede önemli bir aşama kaydedildi. Atletizm Antrenörü Umut Sücüllü eşliğinde katılımcı gençlerle hafta içi her gün 13.0016.00 saatleri arasında atletizm egzersizleri yapılıyor. Şu anda 70 gencin katılım gösterdiği çalışmalara ilginin her geçen gün arttığı ifade edildi.



“Herkes için hareketlilik gayesindeyiz”

Salgın sürecinde hareketsiz kalmanın getirdiği dezavantajları, hareketlilik ve sporla yeneceğimizin bugün toplum olarak daha çok bilincindeyiz diyen Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, ilki Kınıklı Sahasında olmak üzere Hareketlilik ve Atletizm projesini başlattıklarını söyledi. Tedbirleri göz önünde bulundurarak açık havada sporun her koşulda yapılabileceğinin mesajını verdiklerini kaydeden Akçay, gençlerle başlattıkları projeyi; önümüzdeki günlerde genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz herkes için hareketlilik sloganıyla genişleteceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.