Denizlispor dibe çakıldı Denizlispor, İstanbul’dan mağlubiyetle dönüyor Denizlispor, Beşiktaş karşısında dayanamadı mağlubiyetle ayrıldı

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Denizlispor galibiyetle ayrılmak isterken siyahbeyazlı ekibin sahasından 30 mağlubiyetle ayrılarak ligin son sıralarına çakıldı. Denizlispor’da oyuncu eksiklikleri ile Beşiktaş’ın baskısıyla birlikte yenilgiye neden oldu.



Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında büyük mücadele gösteren Denizlispor, siyahbeyazların üstünlüğüyle karşılaştı. Maçın 22. dakikasında Rosier’in gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu savururken, topu önünde bulan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şut ile takımını 10 öne geçmesini sağladı. Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında Aboubakar’ın golüyle 20 olan maçta 39. dakikada Ljajic’e gelen meşin yuvarlak filelere gitmesiyle 30 oldu. 90+3 dakikaya kadar Beşiktaş’ın üstünlüğü ile ilerleyen karşılaşmada 30 farkla kazanan siyahbeyazlar oldu.



Denizlispor’da oyuncu eksikliği mağlubiyete neden oldu

Denizlispor, İstanbul’da karşılaştığı Beşiktaş maçından bir umut ile puan ya da puanlarla dönmek isterken üzgün bir şekilde ayrıldı. Yeşilsiyahlılarda sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin, Beşiktaş karşılaşmasında yer almaması büyük bir kayıp oldu.



Denizlispor, Beşiktaş’ın ardından Yeni Malatya ile karşılaşacak

Denizlispor, son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de 19’uncu sırada bulunan yeşilsiyahlı ekip, 28. haftada kendi sahasında 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek.

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