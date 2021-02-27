Başkan Örki, hafta sonu mesaisinde çalışmaları yerinde inceledi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mesaisine hafta sonunda da devam etti. Eğitimlerine devam eden arama kurtarma ekibini ziyaret ederken Başkan Örki, Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki çalışmaları da yerinde inceledi. Başkan Örki, “Pamukkaleli vatandaşlarımız için gece gündüz demeden aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi personellerinin oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin eğitim çalışmalarını ziyaret etti. 17 Mart Deprem Haftası öncesi çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde yer alan personeller AKUT ile ortaklaşa düzenlenen Kentsel Arama Kurtarma eğitimine katıldı. Başkan Örki, eğitime katılanları ziyaret ederek çalışmalar ve cihazların kullanımı hakkında bilgiler aldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapımı devam eden Aktepe Sosyal Tesisleri’nde de inceleme gezisine katıldı. Hem Aktepe mahallesine hem de ilçeye büyük değer katacak olan Aktepe Sosyal Tesisleri’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Örki, yetkililerden bilgiler aldı. İşçilerle sohbet eden Başkan Örki, çalışanlara kolaylıklar diledi.

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Mesai gözetmeden çalışmalara devam ettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediyemizde mesai ara vermeden devam ediyor. Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 17 Mart Deprem Haftası öncesinde eğitimlerine devam eden Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma ekibimizin AKUT ile ortaklaşa düzenlediği eğitim çalışmasına katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Bunun yanında yapımı devam eden Aktepe Sosyal Tesisleri’nde de inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Buradaki son durumu da yerinde gördüm. Hızla devam eden çalışmalar sona erdiğinde hem Aktepe mahallemize hem de Denizli’ye değer katacak bir tesise sahip olunacak. Vatandaşlarımızın birçok talebinin yerine getirileceği Aktepe Sosyal Tesisleri şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.