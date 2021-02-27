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İnsanlığın öldüğü an Gözünün önünde düşen altınları sahibine vermek yerine alıp cebine attı

İHA

İnsanlığın öldüğü an Gözünün önünde düşen altınları sahibine vermek yerine alıp cebine attı

Denizli’de 7 ay önce evlenen bir vatandaşın, zor zamanlar için sakladığı altın ve dövizlerinin bulunduğu poşet düştü. Bozdurmak için götürdüğü altınlarının gözünün önünde çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. 7 ay önce evlenen Emre Taysi düğününde takılan altın ve dövizleri bozdurmak iş yerinden çıkarak kuyumcunun yolunu tuttu. Motosiklet ile giderken telefonu çalan Taysi, kenarda durarak telefonu ile görüşmeye başladı. Bu sırada cebindeki poşet içerisinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ve döviz yere düştü. Cebindeki birikiminin düştüğünü fark etmeyen Taysi telefonu ile görüşmeye devam etti.
Gözünün önünde tüm birikimi çalındı
Altın dolu poşetin düşmesinden hemen kısa süre sonra Taysi’nin arkasından gelen bir şahıs poşet içerisindeki altınları fark ederek aldı. Taysi’nin gözü önünde altınları ve dövizin bulunduğu poşeti cebine koyan şahıs, hiçbir şey demeden ortalıktan kayboldu. Cebindeki yatırımının olmadığı fark eden Taysi ise saatlerce arkadaşları ile birlikte çevrede ve gittiği güzergahta arama çalışmalarının sonunda pes dedirten görüntüleri fark etti. İnsanlığın öldüğü o anlar güvenlik kameralarına takıldı.
“Alıyor ve hiçbir şey olmadan devam ediyor”
Güvenlik kameralarında o anları fark ederek karakolun yolunu tutan Emre Taysi, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Altınların olmadığını anladığı an panikle aramaya başladığını belirten Taysi, “Yanımda bir miktar altın vardı ve bankaya gidiyordum. Telefon görüşmem geldi müşterim aradı. Motorumla gidiyordum ve kenara çektim görüşmek için. Telefon görüşmem bittikten sonra cebimde olmadığını hissettim. Panikleyerek tekrar geldiğim güzergaha geri gittim ve aradım bulamadım. Esnaf arkadaşlarımı aradım, yine bir sonuca ulaşamadım. Güvenlik kameraları aklıma geldi. Gittiğim güzergahlar üzerinde bir kameradan benim görüşme yaptığım sırada düştüğü görülüyor. O anda yaya olarak geçen yaya görüp cebine alıyor. Hiç bir şey demeden devam ediyor. Yanılmıyorsam benim düşürdüğümü görüyor. Alıyor ve hiçbir şey olmadan devam ediyor. Nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Bu kadar kolay mı? Diyecek bir şey bulamıyorum. Şuan karakola geldim. Gereken her yere bilgi verdim” dedi.
Öte yandan, polis ekiplerinin titiz çalışmasının ardından eşkali tespit edilen şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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