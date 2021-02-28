Moto kuryenin sır ölümü Kazadan sonra kaybolan moto kurye 1 saat sonra 1 kilometre ileride ölü bulundu Arkadaşlarının hastane hastane aradığı kuryenin öldüğü yere nasıl gittiği gizem oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moto kuryenin sır ölümü Kazadan sonra kaybolan moto kurye 1 saat sonra 1 kilometre ileride ölü bulundu Arkadaşlarının hastane hastane aradığı kuryenin öldüğü yere nasıl gittiği gizem oldu

İHA

Moto kuryenin sır ölümü Kazadan sonra kaybolan moto kurye 1 saat sonra 1 kilometre ileride ölü bulundu Arkadaşlarının hastane hastane aradığı kuryenin öldüğü yere nasıl gittiği gizem oldu

Denizli’de bir moto kurye yol kenarında ölü bulundu. Kimliği sonradan belli olan kuryeye ait motosikletinin olaydan 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kazaya karıştığı ortaya çıktı. Kuryenin kazadan sonra bir kilometreye sürüklendi mi ya da başkaları tarafından mı götürüldü henüz öğrenilemedi.
Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Enes Dailli olduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Dailli’nin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını araştırdı. Dailli’nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı 20 V 9563 plakalı motosikletinin kazaya karıştığı öğrenildi.
Arkadaşları hastane hastane ararken 1 kilometre ileride bulundu
Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza ihbarına giden ekiplerin sadece olay yerinde motosikletin olduğunu sürücü ve ya ikinci bir araç bulunmadığını tespit etti. Motosiklet sürücünün yaralı olma ihtimaline karşı polis ekipleri ve Dailli’nin arkadaşlarının hastane hastene gezdiği öğrenildi. Moto kurye olan Enes Dailli’nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise bilinmiyor. Dailli’nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı gizemini koruyor. Kazanın meydana geldiği bölge ile Dailli’nin cansız bedenini bulunduğu bölge arasını titizlikle inceleyen ekipler, yerdeki kan izlerini fark etti. Ancak o kan izlerinin Dailli’ye mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Arkadaşları ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.
Dailli’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan arkadaşları ile arkadaşlarının ailesi bölgeye geldi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları Dailli’nin canice aracın altına alınarak buraya kadar sürüklendiğini ve en son ara sokağa atıldığını düşündüklerini söyledi. Olay yerine gelen Dailli’nin arkadaşlarından birinin babası, ‘Bu nasıl vicdansızlıktır. Bir frende mi yapmadın? Adamı oradan buraya kadar sürüklemişler. Çok iyi bir çocuktu, bu dünyada iyiler yaşamıyor’’ diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 bin TL'lik 'altın' dolu poşeti düşürdü, bunu gören kişi cebine koyup uzaklaştı
YEREL HABERLER 40 bin TL'lik 'altın' dolu poşeti düşürdü, bunu gören ...
Denizli'de hırsızlığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de hırsızlığa 5 tutuklama
'Polisim' diyerek yaşlıları hedef alan dolandırıcı sevgililer 360 bin TL'lik vurgun yaptı
YEREL HABERLER 'Polisim' diyerek yaşlıları hedef alan dolandırıcı ...
İnsanlığın öldüğü an Gözünün önünde düşen altınları sahibine vermek yerine alıp cebine attı
YEREL HABERLER İnsanlığın öldüğü an Gözünün önünde düşen altınları ...
Tütün tarlasından kazandığı parayla girdiği mesleğinden, namaz kıldığı için ihraç edildi "Arkadaşımın hanımı GATA’da kanser tedavisi görüyordu, 28 Şubat döneminde ordudan atıldığı için hanımının fişini çektiler" "Hanımı dışarda sosyal güvenliği olmadığı için tedavi olamayarak vefat etti" “Eşim tesettürlü olduğu için otobüse aynı kapıdan binemiyorduk”
YEREL HABERLER Tütün tarlasından kazandığı parayla girdiği ...
Başkan Örki, hafta sonu mesaisinde çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Örki, hafta sonu mesaisinde çalışmaları ...
Kavşakta 2 otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kavşakta 2 otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi ...
200 bin TL hırsızlıktan sonra film senaryosu gibi kaçış planı yaptılar
YEREL HABERLER 200 bin TL hırsızlıktan sonra film senaryosu gibi ...
Başkanın esnaf ziyaretinde duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Başkanın esnaf ziyaretinde duygusal anlar yaşandı
Denizlispor devamını getiremedi
YEREL HABERLER Denizlispor devamını getiremedi
Psikolog Ecrin Zeybek, “Bazen aç olan karnımız değil, duygularımız” “Sürekli yemek yemeyi istiyorsak psikolojik bir probleme dayalı yeme bozukluğu yaşıyor olabiliriz”
YEREL HABERLER Psikolog Ecrin Zeybek, “Bazen aç olan karnımız değil, ...
Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi’nden büyük başarı
YEREL HABERLER Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi’nden büyük başarı
Yanan otomobilini yangın tüpüyle kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER Yanan otomobilini yangın tüpüyle kurtarmaya çalıştı
Denizlispor dibe çakıldı Denizlispor, İstanbul’dan mağlubiyetle dönüyor Denizlispor, Beşiktaş karşısında dayanamadı mağlubiyetle ayrıldı
YEREL HABERLER Denizlispor dibe çakıldı Denizlispor, İstanbul’dan ...
Denizli Bilim Merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Denizli Bilim Merkezi için imzalar atıldı
Normale dönüş hazırlıklarında gençler sporla buluşuyor
YEREL HABERLER Normale dönüş hazırlıklarında gençler sporla ...
Tarihi cami eski görkemine kavuşacak
YEREL HABERLER Tarihi cami eski görkemine kavuşacak
Denizli Büyükşehirden Ege'nin ilk ve tek bilim merkezi Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehirden Ege'nin ilk ve tek bilim ...
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimleri Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimleri Protokolü ...
Denizli'deki dikkatsiz noter Bursa'da ki esnafı yaktı Denizli’deki noterin tasdiklediği sahte vekalet ile başkasına ait olan arsanın satışını yapan dolandırıcı, Bursalı esnafın 450 bin lirasına mal oldu
YEREL HABERLER Denizli'deki dikkatsiz noter Bursa'da ki esnafı ...
Hafta sonu sınavlarına katılacaklara ulaşım kolaylığı
YEREL HABERLER Hafta sonu sınavlarına katılacaklara ulaşım ...
Hocalı Soykırımı, 29`uncu yıldönümünde Denizli'de anıldı
YEREL HABERLER Hocalı Soykırımı, 29`uncu yıldönümünde Denizli'de ...
3 kişinin öldüğü restoran faciasının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü restoran faciasının büyüklüğü gün ...
3 kişinin öldüğü restoran faciasının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü restoran faciasının büyüklüğü gün ...