Moto kuryenin sır ölümü Kazadan sonra kaybolan moto kurye 1 saat sonra 1 kilometre ileride ölü bulundu Arkadaşlarının hastane hastane aradığı kuryenin öldüğü yere nasıl gittiği gizem oldu

Denizli’de bir moto kurye yol kenarında ölü bulundu. Kimliği sonradan belli olan kuryeye ait motosikletinin olaydan 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kazaya karıştığı ortaya çıktı. Kuryenin kazadan sonra bir kilometreye sürüklendi mi ya da başkaları tarafından mı götürüldü henüz öğrenilemedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Enes Dailli olduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Dailli’nin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını araştırdı. Dailli’nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı 20 V 9563 plakalı motosikletinin kazaya karıştığı öğrenildi.

Arkadaşları hastane hastane ararken 1 kilometre ileride bulundu

Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza ihbarına giden ekiplerin sadece olay yerinde motosikletin olduğunu sürücü ve ya ikinci bir araç bulunmadığını tespit etti. Motosiklet sürücünün yaralı olma ihtimaline karşı polis ekipleri ve Dailli’nin arkadaşlarının hastane hastene gezdiği öğrenildi. Moto kurye olan Enes Dailli’nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise bilinmiyor. Dailli’nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı gizemini koruyor. Kazanın meydana geldiği bölge ile Dailli’nin cansız bedenini bulunduğu bölge arasını titizlikle inceleyen ekipler, yerdeki kan izlerini fark etti. Ancak o kan izlerinin Dailli’ye mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Arkadaşları ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.

Dailli’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan arkadaşları ile arkadaşlarının ailesi bölgeye geldi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları Dailli’nin canice aracın altına alınarak buraya kadar sürüklendiğini ve en son ara sokağa atıldığını düşündüklerini söyledi. Olay yerine gelen Dailli’nin arkadaşlarından birinin babası, ‘Bu nasıl vicdansızlıktır. Bir frende mi yapmadın? Adamı oradan buraya kadar sürüklemişler. Çok iyi bir çocuktu, bu dünyada iyiler yaşamıyor’’ diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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