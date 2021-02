Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek düşme hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor inancını kaybetmedi. Önümüzdeki haftayı bay geçirecek yeşil-siyahlılarda camia kalan 14 maçıh her birine final gözüyle bakarken, Teknik Direktör Hakan Kutlu da sezon sonunda Süper Lig'de yollarına devam edeceklerini söyledi. Takımına güvendiğini her fırsatta dile getiren Kutlu, "Beşiktaş karşılaşmasından puan ya da puanlarla ayrılabilirdik. Artık önümüze bakıyoruz. 14 maçın her biri bizim için çok kritik. Ben başaracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Bu arada Yukatel Denizlispor'da Beşiktaş deplasmanında kart gören kanat oyuncusu Sagal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Hakan Kutlu bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına hafta içindeki antrenmanlardan sonra karar verecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

