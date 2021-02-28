Çal'da güçlü proje: Çöplerimiz Çiçek Açıyor Çal Halk Eğitimi Merkezi geri dönüşümlerle çiçek yetiştirecek

Denizli’nin Çal ilçesinde Halk Eğitim Merkezi salgın döneminde maske üretimine devam ederken, “Çöplerimiz Çiçek Açıyor” adında güçlü bir projeye daha imza attı.



Çal Halk Eğitim Merkezi salgın döneminde maske üretimine devam ederken, güçlü bir projeye daha imza attı. Aynı zamanda dönüştürülebilir atıkların değerlendirilmeden çöpe dönüşmesi, hem doğal çevre hem de milli ekonomi açısından büyük kayıplar oluşturduğu düşünülerek bir proje geliştirildi. Çal Halk Eğitimi Merkezi tarafından, kursiyerler, vatandaşlar, sağlıklı çevre ve geri dönüşüm bilinci kazanmaları için bu yolla çevrelerine nitelikli değerler katmaları amacıyla, yerel ve ulusal 25 paydaşın katılımıyla “Çöplerimiz Çiçek Açıyor” projesi hayata geçirildi. Çal Halk Eğitimi Merkezinin ilçe merkezi, köylerde yer alan atölye ile kurs merkezlerindeki ve proje paydaşlarının işyerleriyle işletmelerindeki kağıt, plastik, cam ve metal atıkların biriktirilerek geri dönüştürülmesi planlandı. Bu yolla elde edilen gelirle çiçek fidesi yetiştirilmesi planlanmaktadır. Yetiştirilen çiçek fidelerinin bir kısmı atölye ve kurs merkezlerinin peyzajında kullanılacak, bir kısmı ise kursiyerlere, Çal Huzurevindeki yaşlı vatandaşlara ve proje paydaşlarına hediye edileceği belirtildi.



“Çallılar olarak katkı sunmuş olacağız”

Çal Kaymakamı Selin Sarı, “Çöplerimiz Çiçek Açıyor projemiz kapsamında, 2023 vizyonu ve sıfır atık vizyonu çerçevesinde öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin, kursiyerlerimizin katılımıyla siz değerli Çallı hemşehrilerimizin paydaşlığı ile ilçemizde geri dönüşüm ve çevre bilincinin gelişmesine hep birlikte Çallılar olarak katkı sunmuş olacağız. Bu projede biz de varız diyerek katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Atıkların değerlendirilmesine yönelik başlattık”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün atölyelerinden çıkan atıkların değerlendirilmesine yönelik başlattığımız bu çalışmaya ilimiz ve ilçemizdeki kurum, kuruluş, firma ve esnaflarımız da dahil oldular. Sıfır atık kapsamındaki bu çalışmanın somut olarak geri dönüşümünü bir peyzaj çalışmasıyla gerçekleştirmek istedik. Bu nedenle çiçek fidesi yetiştiriciliği çalışmasıyla halk eğitimi merkezimizin atölyelerini, kursiyerlerimizi ve pilot uygulama için de Şehit Berkant Kahraman Anaokulumuzu bu projeye dahil ettik. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çalışmalarında destekleriyle yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Belediyemize, tüm kurumlarımıza ve özveriyle çalışmalarını yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personelimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum”

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Denizli, projenin henüz başlamadan ilçede önemli bir kabul gördüğünü belirterek, “Projemiz, Sayın Kaymakamımızın da tensipleriyle yaz döneminden itibaren kaymakamlığımız çatısı altına alınarak kadim ilçemize maledilecektir. Samimi desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından tüm paydaş temsilcilerinin katılımıyla proje protokolü imzalanarak tören tamamlandı.

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