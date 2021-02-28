Teoman Sancar CHP'den istifa etti



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayan Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.Teoman Sancar, Muharrem İnce´nin kuracağı partiye geçeceği tahmin edilen vekiller arasında gösteriliyor. Geçen 10 Şubat'ta sosyal medya hesabından bu konuda çıkan haberlere "Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması!" sözleriyle tepki göstermişti.

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Sancar'ın istifasını doğrulayıp, "Kendisi beni telefonla arayıp, partiden istifa ettiğini bildirdi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-28 17:54:09



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