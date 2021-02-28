Motoruna çarparak ölümüne neden olduğu kuryeyi sokağa bırakıp kaçtı (2)

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KAMYONET PARK HALİNDE BULUNDU

Motosikletli kurye Enes Dailli'ye çarparak ölümüne neden olan kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet öğle saatlerinde Asmalıevler Mahallesi'nde park halinde buldu. İçi ve dışında inceleme yapılan kamyonet, çekiciyle emniyete götürüldü.

TESLİM OLDU

Motosikletli kurye Enes Dailli'nin öldüğü kazada, kamyonetin sürücüsü olduğu belirtilen Osman K. akşam saatlerinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Osman K.'nın ilk ifadesinde motosiktele çarptığını ancak, sürücünün aracın altında sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi. Osman K.'nın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Deniz TOKAT DENİZLİ/ (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-02-28 19:57:05



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