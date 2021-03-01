Denizli'de afet anında iletişim kesilmeyecek 1840 metre rakımda bulunan telsiz aktarıcılarının bakımları yapıldı

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Denizli Şubesi (TRAC) Türkiye Afet Müdahale Planı Haberleşme grubu üyesi olarak afetlerde kesintisiz iletişimin sağlanması için 1840 metre yükseklikte bulunan Çökelez Dağında telsiz aktarıcı sisteminin bakımı gerçekleştirildi.



TRAC ekibi afetlerde kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Denizli ve çevre iller arasında telsiz haberleşmesini sağlamak amacıyla 1840 metre yükseklikte bulunan Çökelez Dağında zor hava koşullarına rağmen aktarıcı sisteminin bakımları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda telsiz vericisinin kapsama alanı genişletilerek, olası afet anında iletişimin güçlendirilerek kesilmeyeceği tespit edildi.



“1840 metre rakımda aktarıcı sisteminin bakımını gerçekleştirdik”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Denizli TRAC Şube Başkan Yardımcısı Salih Evranoğlu, “Afetlerde GSM operatör iletişim sistemlerinin ilk saatlerde yoğunluk ve teknik aksaklıklar nedeni ile kullanılamıyor. Afetlerin altın saatleri olarak adlandırılan ilk 72 saatte sistemlerimiz aktif olarak bizim ve ihtiyaç halinde kamunun hizmetinde görev yapmaktadır. Denizli’nin kuzeyinde bulunan Çökelez dağında 1840 metre rakımda İzmir, Aydın, Uşak ve Burdur illerine kadar haberleşme sağlayan telsiz aktarıcı sisteminin bakımını gerçekleştirdik. Zorlu görevi başarıyla gerçekleştiren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Acil durumlarda cep telefonları yerine gelişen teknoloji olmasına rağmen telsiz cihazlarının hala daha önemli olduğunu bu sayede görmüş oluyoruz” dedi.

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