Denizlili Milli Güreşçi minderi rakiplerine dar etti Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz’den büyük başarı Minderin altın adamı Süleyman Karadeniz

Ukrayna Outstanding Güreş Turnuvası 97 kilo serbest stil finalinde Denizlili Süleyman Karadeniz, ev sahibi Ukraynalı Olimpiyat ikincisi rakibi Valeri Andretisev'i yenerek altın madalya kazandı.



Ukrayna Outstanding Güreş Turnuvasında Milli Güreşçilerimiz 1 Altın, 3 Gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Güreşte güçlü ülkelerin katıldığı Avrupa hatta mini bir dünya şampiyonası düzeyindeki uluslararası turnuvada, Serbest Stil 97 kiloda Denizlili Süleyman Karadeniz Altın, minderi rakiplerine dar etti.



Finalde Ukraynalıyı devirdi

97 kg Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Süleyman Karadeniz, önce Alman, ardından İsviçreli ve Gürcü rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde ev sahibi Ukraynalı güçlü rakibi Olimpiyat ikincisi Valeri Andretisev ile karşılaştı. Müthiş bir mücadele sonunda sayı olarak geriden gelip rakibini yenen Karadeniz, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçiyi elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Süleyman’ın Denizli’yi bir kez daha gururlandırdığını söyledi.



Öte yandan, güreşçilerimiz 4 ile 7 Mart tarihlerinde İtalya Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvasına katılacaklar. Daha sonra da 18 Mart tarihinde Budapeştede yapılacak Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvasında mücadele edecekler.

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