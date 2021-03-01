Halk Ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 21'nci yılında törenle anıldı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, önemli halk ozanlarından Özay Gönlüm'ü vefatının 21. yıldönümünde, anıt heykelinin önünde törenle andı.

Denizli´nin kültürünü ve ezgilerini dünyaya tanıtan halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 21´nci yılında da unutulmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi´nin düzenlediği törenle usta sanatçı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törenle anıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler, yakınları ve ünlü sanatçının sevenleri katıldı.

Başkan Zolan'ın sanatçının anıt heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

ZOLAN: ÖZAY GÖNLÜM ÇOK YÖNLÜ SANATÇIYDI

Törende konuşan Başkan Zolan, Denizli'nin kültürel mirasına çok büyük katkı sağlayan halk ozanı Özay Gönlüm'ün unutulmayacağını belirterek, "Her geçen yıl O'nu daha da özlüyor, hasretle anıyoruz. Özay Gönlüm Denizli´mizin güzelliklerini, türkülerini, kültürünü, değerlerini ilmek ilmek işleyerek bugünlere gelmesini sağlamıştır. Bugün eğer Denizli'mizde heyecan verici ve coşkulu türküler söyleniyorsa, Özay Gönlüm sayesindedir. Bize düşen, O'nun eserlerini geleceğe aktarmaktır. Özay Gönlüm, çok yönlü bir sanatçıydı. Şehrimiz durdukça, türküleri söylendikçe, bırakmış olduğu eserler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Genç yaşta kaybettik, genç yaşına rağmen dev gibi eserler, türküler ve güzellikler bıraktı. Sadece sözüyle değil, yareniyle, tiyatrosuyla ayrı güzel bir sanatçıydı" dedi.

Özay Gönlüm´ün sanatçı kişiliğinin anlatıldığı konuşmaların ardından tören sona erdi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-03-01 14:11:06



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