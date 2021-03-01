Merkezefendi'den potada büyük çıkış

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DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nden (TBL) ING Basketbol Süper Ligi'ne alınma çabaları sezon başında dramatik bir şekilde olumsuz sonuçlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hedefine emin adımlarla ilerliyor. TBL'de yeni sezona tutuk başlayan Denizli temsilcisi 11 maçta alınan 6 mağlubiyetle beklentinin altında kaldıktan sonra antrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın gelmesiyle gaza bastı.

Üst üste 5, son 8 maçta ise 7 galibiyet alan Merkezefendi Bld, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde şampiyonluk yarışına ortak oldu. Ligde 20 maçta 12 galibiyete ulaşan Denizli Basket, liderlik koltuğundaki Samsunspor'un yalnız 1 galibiyet gerisinde 4'üncü sıraya tırmandı. Son 10 haftada tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için şampiyonluk mücadelesi verecek Denizli ekibi, önümüzdeki hafta yarıştaki en önemli rakiplerinden Akhisar Belediye'yi ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-03-01 14:20:28



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