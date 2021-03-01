Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 256 kişiye 234 bin 900 TL cezai işlem uygulandı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 256 kişiye toplam 234 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 22 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında hafta içi saat 21.00’dan sonra ve hafta sonu günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi ve Pazar günü 127 kişiye 118 bin 800 TL, hafta içi 129 kişiye 116 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 256 vatandaşa 234 bin 900 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

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