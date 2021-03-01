Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 98 trafik kazası meydana geldi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 54’ü maddi hasarlı, 43’ü yaralanmalı ve 1’i ölümlü olmak üzere toplam 98 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 22 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 688 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 591 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 98 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 43’ünün yaralanmalı, 54’ünün maddi hasarlı ve 1’inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

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