Kumar oynayan 25 kişiye 54 bin 900 TL idari para cezası Kimlik bildirmeyen 1 apart ve 1 araç kiralama yetkilisine 22 bin 212 TL idari para cezası Denizli’de 232 işyeri denetlenerek, 732 kişinin GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 812 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Fuhuş ve kumar oynayanlara cezai işlem gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 812 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş olayında 1 kişiye adli işlem uygulandı. Bir apartmanda evin ise umuma açık yer haline getirilerek 25 kişiye kumar oynamaktan dolayı 33 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. İkamet içerisinde bulunan toplam 25 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten dolayı 21 bin 500 TL, toplamda 54 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. İkamet zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.



Korona virüs tedbirlerine uymayan 40 kişiye 41 bin 320 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 232 işyeri denetlendi. Denetimlerde 732 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 1 kişinin maske takmadığı, 39 kişinin ise sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 41 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.



Kimlik bildirmeyen 1 apart ve 1 araç kiralama yetkilisine 22 bin 212 TL idari para cezası

Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kapsamında yapılan denetimlerde ise geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan kontrollerde 114 apart dairesi ve 5 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda kuralları ihlal eden 1 apart yetkilisine toplam 9 bin 832 TL, 1 araç kiralama firmasına ise 10 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

