Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 32 gözaltı

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Denizli’de Narkotik timleri 32 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 32 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Denizli’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamından ise 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 24 gram metamfetamin, 24 gram esrar, 116 gram eroin, 2 gram kannabinoid, 73 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 11’i tutuklandı.

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