Moto kuryeyi aracının altında metrelere sürükleyen sürücü adliyeye sevk edildi

Denizli’de, paket servisi dönüşü bir kamyonetin çarpması sonucu 750 metre uzunlukta bulunan moto kuryenin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokurye ara sokakta ölü bulundu. Motokuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen O.K., avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntülerinde ise metrelerce sürüklediği ortaya çıktı. Şüpheli O.K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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