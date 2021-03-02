Orta riskli Denizli’de halı sahalar açıldı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Denizli’nin orta riskli haritada olduğunu belirterek 2 Mart 2021’den itibaren, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına kara verdi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 2 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni tedbirleri açıkladı. Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam etmekte olup, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının da hafta içinde olduğu gibi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi. 65 yaş ve 20 yaş altı vatandaşların ise sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken, lokanta ve çay bahçesi gibi yerlerin 07.00 ile 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile açılabileceğine karar verildi.

Halı sahalar 09.00 ile 19.00 arasında çalışabilecek

Girişlerde HES kodu kullanılmasıyla beraber, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin 09.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışabilmesi kararlaştırılırken, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin kişi başı minimum 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ile 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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