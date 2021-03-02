Jandarma 1 ayda olayların yüzde 99’unu aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Şubat ayında yapılan çalışmaları açıkladı. Meydana gelen 695 olayın yüzde 99’u aydınlatılırken, 353 aranan şahıs yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Şubat ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, ve terör olaylarıyla ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 267 asayiş, 140 kabahat, 188 takibi gereken, 96 kaçakçılık ve 4 terör olayı olmak üzere toplam 689 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 689’u, yaklaşık yüzde 99’u aydınlatıldığı açıklandı. Trafik uygulamalarında ise 14 bin 809 şahıs ile 8 bin 674 aracın sorgulaması yapılarak, 353 aranan şahıs ve 1 araç yakalanmış, 13 kayıp şahıs bulunduğu belirtildi. Yapılan faaliyetler sonucunda 5 adet tabanca, 23 adet av tüfeği, 54 adet mermifişek ve 3 adet kesicidelici alet ele geçirildiği aktarıldı.



47 bin 255 araç 21 bin 111 şahıs sorgulaması yapıldı

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 47 bin 255 araç kontrol edilmiş, 33 bin 140 araç, 21 bin 111 şahıs sorgulaması yapılmış, 2 bin 138 araç ve şahıs hakkında toplam 3 milyon 122 bin 310 TL cezai işlem uygulanmış, 6 aranan araç, 9 aranan şahıs yakalanmış, 44 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınmış ve 468 araç trafikten men edildi.

Huzur operasyonu kapsamında mahallere operasyon gerçekleştirildi

Yapılan faaliyet ve operasyonlarda, 4 bin 35 gram kubar esrar, 138 gram eroin, 42 gram metanfetamin, 32 adet uyuşturucu, 3 gram kokain, 50 bin kök haşhaş, 6 adet sikke, 18 adet tarihi eser, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 190 litre kaçak içki, 2 adet define arama detektörü ve 71 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, ay içerisinde 4 FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapılmış ve 3 adet dijital materyal ele geçirildiği ifade edildi.

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