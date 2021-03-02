CHP’deki kaset skandalıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı Vekil Sancar, gözaltına alınan 2 kişiden birini sosyal medyadan takip ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan yeni kaset skandalıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasının ardından ‘Muharrem İnce’nin partisine katılacak’ söylentileri başlamıştı. Öte yandan, Milletvekili Sancar’ın uygunsuz görüntülerinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gittiği ve Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri izledikten sonra ‘İstifa etsin’ talimatı verildiği ileri sürülmüştü.

Denizli'de bir evde kayda alındığı tespit edilen 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin ilk önce Teoman Sancar'a gönderilerek karşılığında 1 milyon dolar istendiği, ancak Sancar para vermeyi reddedince görüntülerin CHP Genel Merkezine ulaştırıldığı öne sürüldü. Sancar’ın, yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşıyla birlikte söz konusu adrese gittiği, burada oğlunun arkadaşıyla olan uygunsuz görüntülerinin iki kişi tarafından kaydedildiği ileri sürüldü.

Vekil Sancar'ın Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şantaj suçuna karıştıkları iddia edilen belediye çalışanı Fatih S. ile ona yardım eden Sevgi K. gözaltına alındı. Sancar'ın gözaltına alınan bu 2 kişiden birini sosyal medya hesaplarından takip etmesi ise dikkat çekti.

Vekil Sancar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul Ataşehir, Bodrum ve Kuşadası'nda imar değişiklikleriyle vurgun yapmak isteyenlere engel olduğum için bana baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim. Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım ve bel altından vurup hedef gösteriyorlar, iftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Her türlü iftiraya ayrı ayrı cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim” demişti.

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