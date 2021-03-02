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DENİB, Şubat ayında yüzde 26 artış göstererek 241 milyon Amerikan Doları'na ulaştı İhracat artışı şubat ayında da hız kesmedi

İHA

DENİB, Şubat ayında yüzde 26 artış göstererek 241 milyon Amerikan Doları'na ulaştı İhracat artışı şubat ayında da hız kesmedi

DENIB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Şubat ayı ihracat rakamlarında 2021 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek, “DENİB üyelerince şubat ayında yapılan ihracat yüzde 26 artışla 241 milyon Amerikan Doları oldu” dedi.
DENİB 2021 yılına hızlı bir giriş yaparak ihracatını arttırdı. Şubat ayı rakamları DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu tarafından açıklanırken, üyelerin Şubat ayında ihracatta yüzde 26 artış göstererek 241 milyon Amerikan Dolar olduğu belirtildi. Başkan Memişoğlu, “Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. 2021 yılına hızlı bir giriş yapan ihracatımız, artışını geride bıraktığımız ayda da devam ettirdi. Ülkemiz ihracatı şubat ayında yüzde 9,6 yükselişle 16 milyar Amerikan Doları’nı geride bıraktı. DENİB ve Denizli ihracatları da güçlü performanslarını sürdürdü. DENİB üyelerince Şubat ayında yapılan ihracat yüzde 26 artışla 241 milyon Amerikan Doları oldu. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 31 yükselişle 320,5 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti. Böylelikle ihracatımız sekiz aylık aralıksız artış serisine şubat ayını da ilave etti ve ihracat yükselişimiz dokuzuncu aya taşınmış oldu” dedi.

“Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz”
Hedefleri doğrultusunda hızlı bir şekilde ilerlediklerinin altını çizen Başkan Memişoğlu, “Bu sene 28 gün olan şubat ayında ihracat ailemizin gerçekleştirdiği 241 milyon Amerikan Doları değerindeki ihracatımız, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Şubatta, ocak ayında yaptığımız 220 milyon Amerikan Doları değerindeki ihracatımızın da üzerine çıktık. İyi başladığımız 2021 yılını, geride bıraktığımız şubat ayındaki ihracat performansımızla güçlendirdik. Bahar mevsimini karşıladığımız bu günlerde ihracatımızdan gelen güzel haberler, yılın geri kalanı için de ipuçlarını barındırıyor” diye konuştu.

"Lokomotif sektörlerimizde çift haneli artışlar dikkat çekiyor"
Birçok sektörde ihracatların arttığını belirten Başkan Memişoğlu, “Şubat ayında lokomotif sektörlerimizdeki çift haneli artışların dikkat çekici seviyede olduğunu görüyoruz. İhracatımızda lider konumda bulunan tekstilkonfeksiyon sektörü yüzde 24,5 artışla 123 milyon Amerikan Doları’na ulaştı. Benzer şekilde; elektrikelektronik sektörü ihracatını yüzde 53 artırarak 44,4 milyon Amerikan Doları’na taşırken, demirdemir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 49 yükselişle 28 milyon Amerikan Doları oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 48 arttı ve 14 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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