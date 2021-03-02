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Denizli’de altyapı baştan aşağıya değişiyor, sıkıntılar bitiyor Başkan Osman Zolan; “Denizli'de altyapı sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayacak”

İHA

Denizli’de altyapı baştan aşağıya değişiyor, sıkıntılar bitiyor Başkan Osman Zolan; “Denizli'de altyapı sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayacak”

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, "Denizli'de Altyapı Sorunu Yaşayan tek bir mahalle kalmayacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi’nin alt yapı sorununu tarihe gömecek dev projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek proje ile Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi ilk defa yağmur suyu hatları ile tanışırken toplam 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmursuyu hattının inşaatı hızlı bir şekilde sürüyor. Toplam 223 kilometre uzunluğunda alt yapı hattı döşenen bölge için ayrıca 1 adet de atık su terfi merkezinin inşası devam ediyor. Dev projede yer alan 3 mahalle ile birlikte kent merkezinde kullanılan atık suların büyük bir bölümünün Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne taşınacağı 2 bin 400 santimetre çapındaki dev kanalizasyon bağlantı boruları da Denizli tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapı bölgesindeki yağmur suyu hattı çalışmalarını inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

“Sıkıntı oluşturan altyapıyı baştan aşağı değiştiriyoruz”
Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, bölgede vatandaşların geçmişte kendi imkanlarıyla içme suyu ve kanalizasyon hatlarını döşediğini hatırlatarak, sistemin bugün ihtiyaçlara yanıt vermediğini söyledi. Başkan Zolan, “Yıllar öncesinden kalan ve artık sıkıntı oluşturan altyapıyı baştan aşağı değiştiriyoruz. İçme suyu hatlarımızı teknolojinin en üst seviyesindeki borularla değiştiriyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kanalizasyon hatlarını da inşallah baştan aşağı vatandaşlarımıza sıkıntı vermeyecek şekilde değiştiriyor, en üst seviyede yatırımlarımızı sürdürüyoruz. En önemlisi ise yağmur suyu hatları. Yoğun yağışlarda olumsuzluklar yaşanıyordu. Birçok mahallemizde yaptığımız yağmur suyu hatları bu mahallelerimizle birleşiyor. Güçlü ve büyük, 2400 santimetre çapında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız yağmur yağdığında yağmurun keyfini güzelliğini yaşasın, kafasında kaygı, sıkıntı olmasın” dedi.

“Altyapı cesaret, sabır ve destek ister”
Altyapı çalışmalarının mahalle mahalle devam ettiğine dikkat çeken Başkan Zolan, “Bir şehirde, bir mahallede altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamaya gayret edeceğiz. Sonrasında üstyapı yapılacak. Mahallelerimiz bununla birlikte muhteşem olacak. Denizli'de altyapı sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayacak. Her yönüyle güzel ve artık geleceğine emin bakan bir mahalle haline gelecek. Her konuda hizmet almaya devam edecek. Şimdiden altyapı yaptığımız tüm mahallelere hayırlı olsun diliyorum. Altyapı cesaret, sabır ve destek ister. Destekleyen ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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