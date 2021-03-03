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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi’de pazar yerleri eski günlerinde kurulacak

İHA

Merkezefendi’de pazar yerleri eski günlerinde kurulacak

Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber hafta sonu kalkan kısıtlamanın ardından Merkezefendi’de pazar yerleri eski günleri ve tarihlerine geri döndü.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile Merkezefendi Belediyesi tarafından günleri değiştirilen pazar yerleri, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden eski günlerinde kurulacak. Bu kapsamda Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi pazar yerleri Cumartesi, Sevindik, Merkezefendi, Gültepe ve 1200 Evler (Hallaçlar) pazar yerleri ise Pazar günleri kurulacak.

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