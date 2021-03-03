Merkezefendi’de pazar yerleri eski günlerinde kurulacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber hafta sonu kalkan kısıtlamanın ardından Merkezefendi’de pazar yerleri eski günleri ve tarihlerine geri döndü.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile Merkezefendi Belediyesi tarafından günleri değiştirilen pazar yerleri, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden eski günlerinde kurulacak. Bu kapsamda Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi pazar yerleri Cumartesi, Sevindik, Merkezefendi, Gültepe ve 1200 Evler (Hallaçlar) pazar yerleri ise Pazar günleri kurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.