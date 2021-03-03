Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması sona eren vatandaşları uyardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yeni normalleşme ile birlikte özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yeni normalleşme süreci ile birlikte özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi hizmet veren otobüsleri kullanacak tüm vatandaşların Denizli Kartlarını HES kodu ile entegre etmesi gerektiği hatırlatıldı. Denizli Kart sahiplerinin internet sitesi üzerinden kartlarını HES kodları ile kolaylıkla entegre edebildiği vurgulanırken, HES kodu ile entegre edilmemiş kartların kullanılamayacağı ifade edildi. Vatandaşlar cep telefonu, tablet ya da bilgisayarları ile Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine girerek Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığı HES kodunu kullandıkları Denizli Kart ile kolaylıkla entegre edebiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu ulaşımda sunduğu Denizli Kartların daha kolay ve hızlı bir şekilde HES kodu ile entegre edilmesi için işlemler Kart Dolum Merkezi'nden yapılıyor.



Hava Ulaşımda da HES kodu şart

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin şehir merkeziÇardak Havaalanı, Çardak Havaalanışehir merkezi arsında sunduğu ulaşım hizmetlerinden yararlanan herkesin yanlarında HES kodu bulundurması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saat 21.00'de sonlandırıldığı ifade edilirken, toplu taşıma araçlarının her gün temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde seyahati için dezenfeksiyon tedbirlerinin de alındığı kaydedilirken, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiği işaret edildi.

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