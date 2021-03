AFAD 2021 yılında Denizlileri afetlere hazırlayacak AFAD İl Müdürü Etiz; “500 bin kişiye temel afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz”

Denizli Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), 2021 yılı “Afet eğitim yılı” ilan edilmesiyle birlikte kent genelinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün gazeteciler ile bir araya gelen AFAD İl Müdürü Ali Etiz, “Denizli’de yaklaşık 500 bin kişiye eğitim vereceğiz, ilçelerde ve mahallelerde tek tek dolaşmaya başladık. Kentimizde herkesin eğitimlerden faydalanmasını istiyoruz” dedi.

AFAD Denizli İl Müdürlüğü, yerel ve ulusal gazeteciler ile bir araya gelerek 2021 yılının “Afet eğitim yılı” olarak ilan edildiğini tekrar hatırlatarak kentte gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedildi. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, sadece doğal afetlere ve kayıp vakalarına bakmadıklarını gerektiğinde trafik kazasına, kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik tehditlerle ilgili vakalara baktıklarını belirtti. AFAD ekipleri vatandaşların mal ve can güvenliğinin korunması konusunda “2021 yılı Afet eğitim yılı” ile birlikte eğitimlerine devam ettiklerini anlattı. Denizli’de mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşarak kentte her vatandaşın afet konusunda bilinçlenmesi için eğitimler gerçekleştirdiklerini söyleyen AFAD İl Müdürü Etiz, 17 Mart Deprem Haftası ile birlikte çalışmalarını arttırdıklarını belirtti.



“500 bin kişiye temel afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz”

AFAD İl Müdürü Etiz, “Denizli’de deprem konusunda riskli bulunan alanlardan birisidir. Her sene çeşitli eğitimler konusunda çalışmalarımıza devam ederken, 2021 yılı ile birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçelerde eğitimlerimize başladık, yüz yüze ve online eğitimlerimizde devam ediyor. Sosyal medya üzerinden vatandaşları sürekli olarak bilgilendiriyoruz. Amacımız Denizli’de yaşayan her bireyin, çocuklarda dahil olmak üzere yaklaşık 500 bin kişiye temel afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz. Bu sayı daha da yükselebilir, çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugün burada gazetecilere de bireysel bir eğitim vermiş olduk. Katılımlardan dolayı tüm basın mensuplarına teşekkür ederim” dedi.

