Mezun oldukları okula atölye kurdular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezun oldukları okula atölye kurdular

İHA

Mezun oldukları okula atölye kurdular

Denizli’de hayırseverler mezun oldukları okulda eğitim gören gençlerin sosyal faaliyetlere katılması ve kendilerini ifade etmelerini amaçlayarak drama ve eleştirel düşünme atölyesi kurdu.
Denizli’de yaşayan emekli okul müdürü İbrahim Zıblak, Mustafa Zıblak ve Murat Zıblak kardeşler mezun oldukları Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokuluna atölye yaptırdı. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılması, kendilerini ifade etme ve geleceğin sanatçılarına yetiştirmek amaçlayarak anne ve babalarının ismini yaşatacak drama ve eleştirel düşünme atölyesi kurdu. AtiyeHalil Zıblak Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi adı verilen atölyede sinema gösterimi, müzikal gösteriler, pandomin, masal fıkra anlatma, tiyatro faaliyetleri, halk oyunları, kukla ve gölge oyunları, sunuculuk, diksiyon eğitimi ve yazarlık okulu faaliyetlerine yer verilecek. Hayırseverlere teşekkür eden Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, “Drama ve Eleştirel Düşünme Tasarım Beceri Atölyesinin Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulumuza kurulmasını yerinde bir karar olmuştur. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz farklı mahallerden gelmekte ve yatılı olarak okumaktadırlar. Bu atölye ile öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve kendilerine gerçekleştirmesinde katkısı olacaktır. İhtiyaç olan buna benzer Tasarım Beceri Atölyelerinin kurulması için çalışmalar yapmaktayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD 2021 yılında Denizlileri afetlere hazırlayacak AFAD İl Müdürü Etiz; “500 bin kişiye temel afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz”
YEREL HABERLER AFAD 2021 yılında Denizlileri afetlere ...
Pamukkale’de yeşil alanlar 1,5 milyon metrekareyi buldu
YEREL HABERLER Pamukkale’de yeşil alanlar 1,5 milyon metrekareyi ...
Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması sona eren vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması sona ...
Dolandırıcının cebinden adresi çıkan engelli yaşlı adam gerçeği jandarmadan öğrendi
YEREL HABERLER Dolandırıcının cebinden adresi çıkan engelli yaşlı ...
Denizli Büyükşehir ve Birleşmiş Milletlerden kadınlar için çok özel proje Başkan Zolan; "Her şey kadınlarımızın mutluluğu için"
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir ve Birleşmiş Milletlerden kadınlar ...
Denizlispor'a sakatlardan müjde 
YEREL HABERLER Denizlispor'a sakatlardan müjde 
Merkezefendi’de pazar yerleri eski günlerinde kurulacak
YEREL HABERLER Merkezefendi’de pazar yerleri eski günlerinde ...
Stepneden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Stepneden uyuşturucu çıktı
Gençlere taş çıkartan 85'lik nine, 57 yıldır ekmeğini sokaktan kazanıyor Yaptığı örgüleri satan 85 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, mücadelesiyle çoğu gence örnek oluyor
YEREL HABERLER Gençlere taş çıkartan 85'lik nine, 57 yıldır ekmeğini ...
15 yıllık hapis cezasından sahte kimlikle kaçan tacir jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıllık hapis cezasından sahte kimlikle kaçan tacir ...
Denizli’de Ülkü Ocakları 1840 metre yükseklikte Türk bayrağını değiştirdi
YEREL HABERLER Denizli’de Ülkü Ocakları 1840 metre yükseklikte Türk ...
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı Otomobil ...
Denizli'nin yüksek kesimde kar yağışı başladı.
YEREL HABERLER Denizli'nin yüksek kesimde kar yağışı başladı.
Denizli’ye Mart ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Denizli’ye Mart ayında kar sürprizi
CHP’deki yeni kaset skandalında gözaltı sayısı 6’ya yükseldi gözaltına alınan 6 kişiden birinin polis olduğu öğrenildi Gözaltına alınan eski belediye çalışanının, polis eniştesiyle birlikte suçu planladıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER CHP’deki yeni kaset skandalında gözaltı sayısı 6’ya ...
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor Tedavileri devam eden oyuncular, yarın antrenmana çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına ...
Pamukkale Belediyesi 600 kıraathaneye destek paketi dağıttı Başkan Örki; “Destek paketlerimizi esnaflarımızla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi 600 kıraathaneye destek paketi ...
Denizli’de altyapı baştan aşağıya değişiyor, sıkıntılar bitiyor Başkan Osman Zolan; “Denizli'de altyapı sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayacak”
YEREL HABERLER Denizli’de altyapı baştan aşağıya değişiyor, ...
Denizlispor'un gözü sakatlarda
YEREL HABERLER Denizlispor'un gözü sakatlarda
DENİB, Şubat ayında yüzde 26 artış göstererek 241 milyon Amerikan Doları'na ulaştı İhracat artışı şubat ayında da hız kesmedi
YEREL HABERLER DENİB, Şubat ayında yüzde 26 artış göstererek 241 ...
Özay Gönlüm düzenlenen online konser ile anıldı
YEREL HABERLER Özay Gönlüm düzenlenen online konser ile anıldı
CHP’deki kaset skandalıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı Vekil Sancar, gözaltına alınan 2 kişiden birini sosyal medyadan takip ediyor
YEREL HABERLER CHP’deki kaset skandalıyla ilgili 2 kişi gözaltına ...
Jandarma çocuklara güvenlik tedbirlerini anlatıyor
YEREL HABERLER Jandarma çocuklara güvenlik tedbirlerini anlatıyor
Pandemide alınan kiloların sağlıklı şekilde verilmesi için uzmanından püf noktalar Diyetisyen Gizem Karakuş Mutlu, “Yonca yapraklarında bulunan besin gruplarından her öğünde yeteri kadar tüketmeliyiz”
YEREL HABERLER Pandemide alınan kiloların sağlıklı şekilde verilmesi ...