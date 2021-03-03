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Tahmin ve Erken Uyarı Projesi istasyonlarının bakımları Denizli’de gerçekleştiriliyor

İHA

Tahmin ve Erken Uyarı Projesi istasyonlarının bakımları Denizli’de gerçekleştiriliyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli bir noktaya sahip olan “Tahmin ve Erken Uyarı Projesi” Denizli’de bulunan 28 adet istasyonun yıllık periyodik bakımları Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Denizli’de elma, bağ alanlarında hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama tasarrufu sağlamak için çiftçiye doğru zamanda, doğru dozda, ilacı kullandırarak, güvenilir ürün elde etmek amacıyla uygulamaya konulan “Tahmin ve Erken Uyarı Projesi” kapsamında, kurulan toplam 28 adet istasyon faaliyetlerine devam ediyor. Bu istasyonların yıllık periyodik bakımları Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerçekleştirildi. 2021 yılı sezon hazırlıkları kapsamında istasyonlarda güncelleme ve veri akışının daha hızlı, sağlıklı gerçekleşebilmesi için içerisinde bulunan elektronik kartlarının yenilenmesi çalışmalarına 01 Mart 2021 tarihi itibariyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde bulunan istasyonlarla başlanmış olup yaklaşık bir haftalık süre içerisinde tüm istasyonların bakımlarının tamamlanması hedeflenmekte olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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