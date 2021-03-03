Kızılcabölükspor - Diyarbekirspor: 0-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) -

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Halil Erdoğan (xx), Fatih Karatağ (xx), Nezihi Aytar (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (x) Kadir (x), Ömürcan (x) (Dk. 81 Şefik x), Ozan (xx), Semih (x), Ümit (x) (Dk. 61 Alperen x), Alpay (x), Hayrettin (xx), Atalay (x) (Dk. 81 Can x), Hamit (xx), Abdullah (x) (Dk. 90 Mustafa Altun)

DİYARBEKİRSPOR: Salih (xx) Emir Can (xx), Okan (xxx), Ferhat (xxx), Maksut (x) (Dk. 57 Mustafa Pınar xx), Ethem (xx), Hakkı (xx) (Dk. 90 Enes), Mehmet Atik (xxx), Onat (x) (Dk. 73 Muhammed xx), Mustafa Emre (x) (Dk. 73 Murathan xx), Mehmet Fuat (xx)

GOL: Dk. 90 Okan (Diyarbekirspor)

KIRMIZI KART: Semih (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Ümit, Alpay, İlyas (Kızılcabölük) - Maksut, Mustafa Pınar, Ethem, Mustafa Emre, Hakkı, Salih, Murathan, Ferhat (Diyarbekir)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Kızılcabölükspor evinde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'a son dakika golüyle 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 90'ıncı dakikada Okan kaydetti. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 22 puanda kalırken, Diyarbakır temsilcisi 47 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-03 16:13:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.