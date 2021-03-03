Bireysel Sulama Sistemleri için yüzde 50 hibe desteği müracaatları başladı İl Müdürü Yılmaz Erkaya; “Bireysel sulama desteklerini değerlendirmelerini umut ediyoruz”

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi” konusunda 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Desteklenmenin yüzde 50 hibe desteği müracaatları başladı.



Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında 2012 ile 2019 yılları arasında kurulumu tamamlanan toplamda bin 131 adet bireysel sulama sistemi projesi için, çiftçimize 24 milyon 616 bin 638,43 TL hibe ödemesi yapılarak, 67 bin 819,31 dekar alan modern sulama sistemleri ile buluşturulmuştur. Denizli’de üreticilerimizin 2021 yılı içerisinde tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama desteklerini değerlendirmelerini umut ediyoruz” dedi.



30 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarih aralığını kapsayan tebliğ gereği başvurular 2021 yılı için 1 Mart 2021 tarihinde başlayıp 30 gün, diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocakta başlayıp 60 gün süreceği belirtildi. 2021/7 numaralı tebliğ kapsamında ve 16. Etap Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları 30 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği söylendi.



Program çerçevesinde yatırım konuları desteklenmektedir. Bunlar, “Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması.”



Program kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için 1 milyon TL'ye kadar projelere KDV hariç yüzde 50 hibe desteği sağlanmaktadır. Başvuru süresi boyunca İl Müdürlüğü yatırımcılara teknik destek sağlanacağını söyledi.

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