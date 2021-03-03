Kızılcabölükspor evinde kaybetti 3. Lig: Kızılcabölükspor: 0 - Diyarbekirspor: 1

3. Lig 1. Grup’un 21. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Diyarbekirspor’a 10 mağlup oldu.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Erdoğan xx, Fatih Karatağ xx, Nezihi Aytar x
Kızılcabölükspor: Asil Kaan Güler xx, Ümit Hatipoğlu x (Alperen Kahraman dk. 61 xx), Hamit Bayraktar x, Kadir Kurt xx, Hayrettin Cengiz xx, Atalay Gürel x (Can Bayırkan dk. 80 x), Abdullah Altıntaş x (Mustafa Altun dk. 90+4 xx), Alpay Eroğlu xx, Ömürcan Yıldırımlı xx (Şefik Can Erel dk. 81 x), Semih Mustafa Usta xx, Ozan Şamiloğlu x
Teknik Direktör: Tansu Yaan
Diyarbekirspor: Salih Şenbaş x, Emir Can Sayar xx, Okan Dernek xx, Ferhat Çoban xx, Maksut Birben x (Mustafa Pınar dk. 57 xx), Ethem Ercan Pülgir xx, Hakkı Şimşek xx (Enes Keskin dk. 90+7 x), Mehmet Atik x, Onat Kutay Kurt xx (Muhammed Turantaylak dk. 73 xx), Mustafa Emre Can x (Murathan Buruş dk. 73 xx), Mehmet Fuat Gölbaşı xx
Teknik Direktör: Şenol Demir
Goller: Okan Dernek (dk. 90+3)
Sarı kartlar: Ümit Hatipoğlu, Alpay Eroğlu, İlyas Türengül (Kızılcabölükspor), Maksut Birben, Mustafa Pınar, Ethem Pülgir, Mustafa Emre Can, Hakkı Şimşek, Salih Şenbaş, Murathan Buruş, Ferhat Çoban (Diyarbekirspor)
Kırmızı kartlar: Semih Mustafa Usta (dk. 90+2) (Kızılcabölükspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.