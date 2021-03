Kızılcabölükspor evinde kaybetti 3. Lig: Kızılcabölükspor: 0 - Diyarbekirspor: 1

3. Lig 1. Grup’un 21. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Diyarbekirspor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Erdoğan xx, Fatih Karatağ xx, Nezihi Aytar x



Kızılcabölükspor: Asil Kaan Güler xx, Ümit Hatipoğlu x (Alperen Kahraman dk. 61 xx), Hamit Bayraktar x, Kadir Kurt xx, Hayrettin Cengiz xx, Atalay Gürel x (Can Bayırkan dk. 80 x), Abdullah Altıntaş x (Mustafa Altun dk. 90+4 xx), Alpay Eroğlu xx, Ömürcan Yıldırımlı xx (Şefik Can Erel dk. 81 x), Semih Mustafa Usta xx, Ozan Şamiloğlu x

Teknik Direktör: Tansu Yaan

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş x, Emir Can Sayar xx, Okan Dernek xx, Ferhat Çoban xx, Maksut Birben x (Mustafa Pınar dk. 57 xx), Ethem Ercan Pülgir xx, Hakkı Şimşek xx (Enes Keskin dk. 90+7 x), Mehmet Atik x, Onat Kutay Kurt xx (Muhammed Turantaylak dk. 73 xx), Mustafa Emre Can x (Murathan Buruş dk. 73 xx), Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Teknik Direktör: Şenol Demir



Goller: Okan Dernek (dk. 90+3)

Sarı kartlar: Ümit Hatipoğlu, Alpay Eroğlu, İlyas Türengül (Kızılcabölükspor), Maksut Birben, Mustafa Pınar, Ethem Pülgir, Mustafa Emre Can, Hakkı Şimşek, Salih Şenbaş, Murathan Buruş, Ferhat Çoban (Diyarbekirspor)

Kırmızı kartlar: Semih Mustafa Usta (dk. 90+2) (Kızılcabölükspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.