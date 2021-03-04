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Denizli’de iş yerlerinin yeni açılış ve kapanış saatleri belli oldu Eğitimde 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan eğitime devam edilecek Okullarda birinci ve ikinci dönem sınavlarına ilişkin kararlar açıklandı

İHA

Denizli’de iş yerlerinin yeni açılış ve kapanış saatleri belli oldu Eğitimde 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan eğitime devam edilecek Okullarda birinci ve ikinci dönem sınavlarına ilişkin kararlar açıklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı tarafından oy birliği ile alınan 8 nolu yeni kararlar açıklandı.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. İçişleri Bakanlığının 3 Mart 2021 tarihli ve Milli Eğitim Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli kararları yayınlandı.

İş yerlerinin yeni çalışma saatleri belli oldu

Denizli Valiliği tarafından yayınlanan karara göre; “İçişleri Bakanlığının 3 Mart 2021 tarihli “İş Yerlerinin Çalışma Saatleri” konulu yazısına istinaden, daha önce İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ile açılışkapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı ve benzeri iş açılışkapanış saatlerinin 07.00 ile 20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Eğitimde 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan eğitime devam edilecek

Denizli Valiliği tarafından yayınlanan karara göre; “Milli Eğitim Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısına istinaden, tüm resmi ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında, ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılmasına, ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılmasına, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7’nci sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılmasına, ortaokulların 8’inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına, imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına, okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitimin, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılmasına, sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıfların ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilmelerine, bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceğinin okul müdürlüklerince planlanmasına, tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinliklerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Okullarda birinci ve ikinci dönem sınavlarına ilişkin kararlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli “Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim ve Sınav Uygulamaları” konulu yazısına istinaden, eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim, 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlamış olup hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için belirtilen tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları en geç 08 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde gerekli hazırlık ve planlamalarını tamamlayacaktır. Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumlarının değerlendirilerek 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanmasına, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmasına, yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımlarının uzaktan eğitim kapsamında yürütülmesine, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olmalarına, ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılmasına, Sınav takviminin, 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanmasına, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanmasının sağlanmasına, birinci döneme ilişkin iş ve işlemlerin 26 Mart 2021 Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemlerin ise 31 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar eOkul sistemine işlenerek tamamlanmasına, 20202021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okulların, ikinci dönemin birinci sınavlarını 0826 Mart 2021 tarihleri arasında; birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okulların ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlamalarına, İlçe hıfzıssıhha kurullarının il, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda ortaöğretim kurumlarının haftanın 2 günü yüz yüze eğitim yapılabilmelerine, barınma ihtiyacı olan öğrencilerin gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarında kalabilmelerine, resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kurslarının yüz yüze devam etmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Salgın riskinin farklılık gösterdiği durumda yeni tedbirler açıklanacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlara göre; “İlimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda Covid19 salgın tedbirleri dikkate alınarak il, ilçe hıfzıssıhha kurullarımızın il, ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf düzeylerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesine, öğrenci, veli ve okul yönetimlerimizin konu ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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