Çivril’de tarihi eser kaçakçısı 1 kişi gözaltına alındı

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Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma tarafından şüpheliler üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada tarihi sikke, tarihi eser ve kubar esrar ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheliler üzerine düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişinin evinde arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramada evde gizlenmiş halde çeşitli dönemlere ait 105 adet sikke, 11 adet tarihi obje ele geçirilirken 5 gram kubar esrar ve 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmasının ardından şüpheli karakolda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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