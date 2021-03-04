Özel Denizli Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Meryem Güç, pandemi sürecinde evde çalışmak zorunca olanları sağlıklı beslenme konusunda uyararak; “Evde çalışırken sağlığınızı düşünmeyi ihmal etmeyin” dedi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet uzmanı Dyt. Meryem Güç, aşamalı normalleşmeyle birlikte yasakların bazı illerde azalmasına rağmen halen evde çalışmaya devam edenler için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Dyt. Meryem Güç, "Pandemi sürecinde evde çalışmaya devam edenler kilo alma sorunu ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Aslında sadece evde çalışanlar değil günümüzde birçok kişi bu sorunla karşı karşıya. Hareketsiz kalma, düzensiz beslenme ya da fazla yemek yeme gibi sebeplerden dolayı kilo alımı gerçekleşebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenme, egzersiz yapma gibi önerilere uymamız gerekiyor" dedi.



Günlük su tüketiminin önemine vurgu yapan Dyt. Güç; “Günlük su ihtiyacı kilogram başına 0,033 mililitredir. Yani 70 kg olan bir kişi günlük 2,3 kg su tüketmelidir. Su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, strese karşı direnç oluşturur, metabolizmayı hızlandırır ve tokluğu arttırır. Yeterli su içtiğinizi anlamanın en iyi yolu idrar renginin açık olmasıdır. Acıkmak ve susamak genelde birbirine karıştırılır. Gerçekten aç mısınız bunu kendinize sormanız gerekmektedir. Susamayı beklemeden su içmelisiniz. Yüksek kaliteli diyet yağı aldığınızdan emin olun. Deniz yosunu, yumurta sarısı, somon, uskumru, morina ve sardalya gibi soğuk su balıklarında bulunan DHA gibi kaliteli yağlar beyin gelişimi için çok önemlidir. Yine Hindistan cevizi yağı ‘Betahidroksibütirat’ için bir öncü, beyin için şahane bir yakıttır. Düşük glisemik indeksi besinleri tercih edin. Basit karbonhidratlar gün içinde kana çok hızlı karıştığı için kan şekerinizi çok hızlı yükseltecekir. Bu de pankreasın daha fazla insülin üretmesine yol açarak hem pankreasın yorulmasına neden olacak hem de sizin tekrar basit karbonhidrat alma isteğinizi arttıracaktır” şeklinde konuştu.



Bir uzmandan destek alın

Sağlıklı beslenme konusunda bir uzmandan destek almanın önemine dikkat çeken Dyt. Meryem Güç, şu uyarılarda bulundu:

“Günlük diyetinize 8 10 porsiyon renkli sebzeler ve meyve eklemelisiniz. Günlük meyve tüketiminizi 2 porsiyon taze meyve ile sınırlandırmalıısnız. Sebze ve meyveler lif içeriği çok yüksek olan besinlerdir. Yüksek lif alımı hem sindirim sistemi sağlığınız hem de bağışıklık sistemi sağlığınız korumada yardımcı olacaktır. Günlük diyetinize 12 fincan yeşil çay eklemeniz, yeşil çayda bulunan Epigallokateşin Gallat gibi besin bileşenleri NFKB’nin proinflamatuar genlerine etki ederek inflamasyona karşı koruyabilir.

Fiziksel aktivitenizi arttırmalısnız. Günlük 3045 dakikalık yürüyüşlerle başlayabilirsiniz.

Yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Yapılan çalışmalar uyku düzensizliği olan kişilerin hem daha çok kilo aldıkları hem de hastalıklara daha sık yakalandıklarını desteklemektedir. Melatonin hormonu saat 23:0003:00 saatleri arasında en yüksek seviyede salgılanmaktadır. O yüzden bu saatleri uykuda geçirmeniz daha sağlıklı olmanızı sağlayacaktır. Stres de insülin salınımını etkileyen bir faktördür. Stresle baş etme yöntemleri geliştirin. Örneğin; kendinize bir hobi edinmeniz bu süreçte size yardımcı olacaktır. Size uygun en doğru beslenme biçimini beslenme ve diyet uzmanınız ile görüşerek belirleyebilirsiniz”

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