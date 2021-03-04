Denizli'de 116 parça tarihi eser ele geçirildi

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 116 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çivril ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen A.D.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 105 sikke, küpe ve yüzükten oluşan 11 adet tarihi obje, 5 gram esrar ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-04 13:19:04



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