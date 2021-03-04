Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sakatlığı bulunan üç oyuncunun durumu maç günü netleşecek

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yukatel Denizlispor, bu hafta sonu oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Denizlispor, 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dinamik ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel oyunlar ile devam etti. Antrenman tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.



“Üç oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak”

Yukatel Denizlispor Medya Sorumlusu Mehmet Han Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Sakatlıkları sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte antrenmanlara başladı. Bu üç oyuncunun Yeni Malatyaspor maçında forma giyip, giyemeyeceği ise maç günü netlik kazanacak. Karşılaşma öncesinde korona virüs testinden geçen kulübümüzde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.