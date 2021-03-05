Pamukkale Belediyesi 61 mahalledeki 249 kıraathaneyi dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi 61 mahalledeki 249 kıraathaneyi dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım”

İHA

Pamukkale Belediyesi 61 mahalledeki 249 kıraathaneyi dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım”

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgınının etkisini gösterdiği ilk günden bu yana, halk sağlığını korumak adına salgınla mücadelede önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, halkımızın sağlığını korumak adına ilçemizdeki tüm kıraathanelerimizi dezenfekte etmeye başladık” dedi.

Korona virüs süresince halk sağlığı adına önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, yeni kontrollü normalleşme sürecinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yeni süreçte yeniden faaliyetlerine başlayan kıraathane sahiplerine destek paketi dağıtımı yapan Pamukkale Belediyesi, şimdi de ilçede bulunan kıraathaneleri tek tek dezenfekte ediyor. Ekipler 61 mahallede yer alan tüm kıraathanelere giderek dezenfekte çalışması yapıp, bu alanları steril hale getiriyor. Pamukkale Belediyesi’nin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başarılı bir çalışma programı yürüttüğünün altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, halkımızın sağlığını korumak adına tüm kıraathanelerimizi dezenfekte etmeye başladık. İlçemizdeki 61 mahallemizde bulunan toplam 249 kıraathane de başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı birkaç gün içinde bitirmiş olacağız. Halkımızın da sosyal mesafeyi koruyarak maske ve temizlik kurallarına uyarak, bu salgının üstesinden geleceğine inanıyorum. İlaçlama ekiplerimiz normalleşme sürecinde açılan kıraathaneler dezenfekte çalışmaları yapıyor. İlçemiz de, parklarda, kamu kurumlarında, camilerde ve binalarda da rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz şu dur ki, lütfen kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım” dedi.

“Zor günlerimizde yalnız kalmadık”
Pamukkale Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği kıraathane işletmecilerinden Arif Turgut; “Belediyemiz bugün buraya ekip göndermiş dezenfekte işlemi yapıyor. Güzel bir çalışma oldu. Belediyemizin mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerde aksama bulunmuyor. Güzel çalışmalar yapıyor belediyemiz. Zor günlerimizde yalnız kalmadık. Mekanımıza da yardımcı olundu. Belediyemize biz işletmecilere olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Daha iyisi ne olurdu bilemiyorum, en iyisi bu Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen tasarım tamamlandı Mesleki eğitimde markalaşma atağında ilk tasarım tescil belgesi alındı
YEREL HABERLER Elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen ...
Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ...
Gençlik kollarından Başkan Zolan'a ziyaret Başkan Zolan, “İnşallah bir ve beraber Denizli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Gençlik kollarından Başkan Zolan'a ziyaret Başkan ...
Denizli’yi sarıdan maviye çevirmek için çalışmalar hızlandırıldı 2021’in ilk Meslek Komitesi Müşretek Toplantısı gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Denizli’yi sarıdan maviye çevirmek için çalışmalar ...
Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'la oynayacak
Denizlispor, Y. Malatyaspor maçı hakemi Kardeşler oldu
YEREL HABERLER Denizlispor, Y. Malatyaspor maçı hakemi Kardeşler ...
Çaldığı araçla kent merkezinde gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı araçla kent merkezinde gezerken yakalandı
40 santimetrelik tümörden kurtulan sokak hayvanı sahiplenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER 40 santimetrelik tümörden kurtulan sokak hayvanı ...
Denizli Valisi, kontrollü normalleşme denetimlerine çıktı Vali Ali Fuat Atik, maske, mesafe ve hijyen denetiminde
YEREL HABERLER Denizli Valisi, kontrollü normalleşme denetimlerine ...
Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş Aile içi mobbing nedeniyle kardeşlerini vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için ...
İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini ...
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sakatlığı bulunan üç oyuncunun durumu maç günü netleşecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını ...
Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi Başkan Örki; “Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi ...
Denizlispor tek basamak geriledi
YEREL HABERLER Denizlispor tek basamak geriledi
Denizli’ye ilk Alzheimer merkezi kuruluyor Merkezefendi Belediyesi’nden Denizli’nin ilk Alzheimer merkezi
YEREL HABERLER Denizli’ye ilk Alzheimer merkezi ...
Denizli'de 116 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 116 parça tarihi eser ele geçirildi
Bakan Selçuk ilk kez açılan kursa canlı olarak bağlandı Denizli’de ilk defa açılan Tıbbi Aromatik Bitkiler kursuna Bakan Selçuk konferans yoluyla katıldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk ilk kez açılan kursa canlı olarak ...
Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen; “Projenin bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz” TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu; “Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak”
YEREL HABERLER Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam ...
İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini ...
Yeni normalleşmede süreç tamamen bizim elimizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar; “Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeye çalışalım “”
YEREL HABERLER Yeni normalleşmede süreç tamamen bizim elimizde Kulak ...
Ekmeği bölüştüğü 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı ‘İşe gelmeyeceğim’ dedi, ekmek parası için duvar ören kardeşlerini çalışırken öldürdü
YEREL HABERLER Ekmeği bölüştüğü 2 kardeşini öldüren zanlı ...
Evde çalışırken sağlığınızı düşünmeyi ihmal etmeyin
YEREL HABERLER Evde çalışırken sağlığınızı düşünmeyi ihmal etmeyin
Çivril’de tarihi eser kaçakçısı 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çivril’de tarihi eser kaçakçısı 1 kişi gözaltına ...
JASAT timlerinden hırsızlık ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER JASAT timlerinden hırsızlık ve sahte içki operasyonu