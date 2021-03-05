Pamukkale Belediyesi 61 mahalledeki 249 kıraathaneyi dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım”

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgınının etkisini gösterdiği ilk günden bu yana, halk sağlığını korumak adına salgınla mücadelede önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, halkımızın sağlığını korumak adına ilçemizdeki tüm kıraathanelerimizi dezenfekte etmeye başladık” dedi.



Korona virüs süresince halk sağlığı adına önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, yeni kontrollü normalleşme sürecinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yeni süreçte yeniden faaliyetlerine başlayan kıraathane sahiplerine destek paketi dağıtımı yapan Pamukkale Belediyesi, şimdi de ilçede bulunan kıraathaneleri tek tek dezenfekte ediyor. Ekipler 61 mahallede yer alan tüm kıraathanelere giderek dezenfekte çalışması yapıp, bu alanları steril hale getiriyor. Pamukkale Belediyesi’nin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başarılı bir çalışma programı yürüttüğünün altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, halkımızın sağlığını korumak adına tüm kıraathanelerimizi dezenfekte etmeye başladık. İlçemizdeki 61 mahallemizde bulunan toplam 249 kıraathane de başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı birkaç gün içinde bitirmiş olacağız. Halkımızın da sosyal mesafeyi koruyarak maske ve temizlik kurallarına uyarak, bu salgının üstesinden geleceğine inanıyorum. İlaçlama ekiplerimiz normalleşme sürecinde açılan kıraathaneler dezenfekte çalışmaları yapıyor. İlçemiz de, parklarda, kamu kurumlarında, camilerde ve binalarda da rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz şu dur ki, lütfen kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım” dedi.



“Zor günlerimizde yalnız kalmadık”

Pamukkale Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği kıraathane işletmecilerinden Arif Turgut; “Belediyemiz bugün buraya ekip göndermiş dezenfekte işlemi yapıyor. Güzel bir çalışma oldu. Belediyemizin mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerde aksama bulunmuyor. Güzel çalışmalar yapıyor belediyemiz. Zor günlerimizde yalnız kalmadık. Mekanımıza da yardımcı olundu. Belediyemize biz işletmecilere olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Daha iyisi ne olurdu bilemiyorum, en iyisi bu Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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