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Pamukkale'de esnafın 'normalleşme' sevinci

DHA

Pamukkale'de esnafın 'normalleşme' sevinci


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, esnafın yüzünü güldürdü.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Pamukkale'de, kontrollü normalleşme dönemine geçilmesi memnuniyetle karşılandı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kademeli olarak tedbirlerin gevşetildiği Pamukkale'de esnaf, aylar sonra kapılarını müşterilerine açtı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla yerli turistlerin bölgede yoğunluk oluşturması beklenirken, restoran, kafeterya gibi işletmeler ile otellerde hazırlık başladı. Hafta sonu için yapılan rezervasyonlar ile otellerdeki doluluk oranları yükseldi.
Hava sıcaklığı ile birlikte ilçeye gelenler, travertenler üzerinde yürüyüp bol bol fotoğraf çektirdi. Pamukkale'deki travertenlerin alt kısmındaki Kocaçukur Göleti'nin çevresinde de bahar havasının tadını çıkardılar. 
İlçedeki hareketlilik, turizmciler ile esnafların yüzünü güldürdü. Restoran sahibi Samim Tahra, kontrollü normalleşmeyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Bizim için müjde oldu. Aylardır beklediğimiz bu kararın alınması bizi çok mutlu etti. Cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması işlerimizi arttıracaktır. İnşallah vatandaşlarımız kurallara uymaya devam eder. Pamukkale dünya harikalarından biri. Pamukkale'nin eski günlerine döneceğine inanıyoruz. Esnaf ve turizmciler olarak yeni sezona hazırız. Hijyen-maske ve mesafe kurallarını yerine getirerek, hizmet vereceğiz. Herkesi Pamukkale'ye bekliyoruz" dedi.
Esnaf Mehmet Kıvılcım da, "Kısıtlamalar gevşetildi. Özellikle hafta sonu daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Tüm önlemleri alıyoruz. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kaldık. Paket servisi yaparak çalıştık. Yeni sezondan çok umutluyuz. Rus turistler yavaş yavaş gelmeye başladı. Rezervasyonlar da ciddi bir oranda arttı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-03-05 17:04:04

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