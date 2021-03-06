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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı ameliyatta iki ayrı meme operasyonu başarıyla yapıldı

İHA

Aynı ameliyatta iki ayrı meme operasyonu başarıyla yapıldı

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir ile Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş birlikte girdikleri ameliyat sonucu meme kanseri riski taşıyan 38 yaşındaki kadını hem sağlığına hem de estetik görünümüne kavuşturdu. Aynı ameliyatta hem meme dokusu alınan hem de meme onarımı yapılan genç kadın, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Denizli’de yaşayan 38 yaşındaki F.S. adlı hasta, aileden gelen meme kanseri riskine karşılık yaptırdığı rutin kontrollerde tespit edilen olağan dışı yapılar üzerine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir tarafından değerlendirilen hastanın her iki memesinin de alınmasına karar verildi. Op. Dr. Pekdemir tarafından her iki memesi alınan hastaya başarılı bir operasyonla aynı seans içerisinde Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş tarafından meme yapılandırması yapıldı. 4 saat süren ameliyat sonrasında hastanın hem sağlığına hem de güzel bir görüntüye kavuşması sağlandı.

“Hastamızın kansere yakalanma riski her yıl giderek artacaktı”
Aileden gelen genetik meme kanseri riski bulunan ve 2 yıldır farklı bir merkezde takibi yapılan 38 yaşındaki F.S. adlı hastanın, klinik bulgularındaki olağan dışı gelişme nedeniyle kendilerine müracaat ettiğini aktaran Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Pekdemir, “Hastamızın ailesinde genetik olarak meme kanseri riski mevcut. Hastamızın yıllık yapılan bakım ve kontrollerinde kuşkulu kitlelerin oluştuğu tespit ettik. Bu oluşumdan alınan örneklerin biyopsisinde kanser hücrelerine dönüşebilecek yapısal hücre değişiklikleri olduğunu gözlemledik ve ilerleyen dönemde meme kanseri riski çok yüksek olduğu için hastamıza meme dokularını tümüyle almayı önerdik. Hastamızın onay vermesiyle her iki meme dokusunu tümüyle çıkardık. Aynı ameliyatta yine hastamızın onayıyla hastamıza Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı meslektaşım Op. Dr. Kenan Akbaş tarafından meme onarımı yapıldı. Bu uygulanan yöntem tıpta Onkoplasti veya koruyucu meme cerrahisi olarak geçiyor. Meme ucu ve meme derisi korunarak yapılan bir işlem. Tüm meme dokuları alınıyor ardından aynı noktaya meme protezleri yerleştirilerek hastanın sağlığına kavuşması sağlanıyor. Bu sayede hastamızın ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek olan kanser riskini, büyük oranda bertaraf etmiş olduk. Günümüzde bu tür riskli hastalarda uygulanmasını önerdiğimiz bu yöntemi, biz de hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu operasyon yapılmasaydı, hastamızın kansere yakalanma riski her yıl giderek artacaktı” şeklinde konuştu.

“Çoğu hastaya aynı iki işlem aynı anda yapılabilir”
Meme dokusunun alınması (mastektomi) işlemi sonrası meme onarımının çoğu hastalarda eş zamanlı yapılabileceğine değinen Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş ise, operasyon sürecini şöyle anlattı:
“Memenin yeniden yapılandırılması plastik cerrahların sıkça gerçekleştirdiği bir ameliyat. Ancak mastektomi dediğimiz memede kanser gelişme riski yüksek olan ya da meme kanseri teşhisi alan hastalarda tedavi olarak meme dokusunun çıkarılması operasyonu bizim için daha büyük önem arz ediyor. Memenin yeniden yapılandırılması işlemi mastektomiden sonra da yapılabiliyor. Ancak eş zamanlı yapılmadığı durumlarda memesiz kalacakları için hastalarda psikolojik problemler ortaya çıkabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Mehmet Pekdemir ile yaptığımız görüşmede bu hasta için iki işlemi aynı anda yapmanın uygun olacağına karar verdik ve hastaya her aşamayı anlattık. Hastamızın da onayı ile mastektomi yani meme dokusunun alınması sonrası meme protezleri kullanılarak meme onarımı yapıldı. Bu sayede hem sağlık hem estetik hem de psikolojik olarak oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmiş olduk. Hastamız hem sağlığına hem de estetik bir görüntüye kavuşarak taburcu oldu”

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