Süper Lig: Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 32 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ köşeden ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Tetteh’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
57. dakikada Denizlisporlu futbolcuların baskısı sonuç verdi. Kubilay rakibinden kazandığı topu ceza saha içindeki Recep’e gönderdi. Topla buluşan Recep’in vuruşu az farkla auta çıktı.
77. dakikada Fofana’nın ceza sahası içerisine topla girerek açtığı ortaya Adem kafayı vurdu. Kaleci Cenk’in çeldiği topu önünde bulan Tetteh fileleri havalandırdı. 22
80. dakikada Rodallega’nın ceza sahası arkasına bıraktığı topla buluşan Sacko’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 32
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xx, Lesimann x (Kubilay Aktaş dk. 27 x), Özer xx, Murawski xxx, Diskerud xxx (Oğuz dk. 83 ?), Mesanovic xx (Tusha dk. 83 ?), Recep xxx (Bakalorz dk. 66 x), Sacko xx (Hasan dk. 83 ?), Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Lopes, Dossevi, Ali
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Ramadan xx, Hadebe xx, Wallace xx, Chebake xx, Mustafa Eskihellaç xxx (Fofona dk. 63 xx), Acquah xx (Zuqui dk. 46 xx), Adem xx, Mallan xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Zeki xx, Tetteh xx
Yedekler: Eray, Bülent, Semih, Ahmed, Malle, Topalli, Umut
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45), Sacko (dk. 80) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Recep, Mesanovic, Murawski (Denizlispor), Zeki, Zuqui (Yeni Malatyaspor)
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