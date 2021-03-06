Süper Lig: Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 32 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ köşeden ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Tetteh’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

57. dakikada Denizlisporlu futbolcuların baskısı sonuç verdi. Kubilay rakibinden kazandığı topu ceza saha içindeki Recep’e gönderdi. Topla buluşan Recep’in vuruşu az farkla auta çıktı.

77. dakikada Fofana’nın ceza sahası içerisine topla girerek açtığı ortaya Adem kafayı vurdu. Kaleci Cenk’in çeldiği topu önünde bulan Tetteh fileleri havalandırdı. 22

80. dakikada Rodallega’nın ceza sahası arkasına bıraktığı topla buluşan Sacko’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 32



Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xx, Lesimann x (Kubilay Aktaş dk. 27 x), Özer xx, Murawski xxx, Diskerud xxx (Oğuz dk. 83 ?), Mesanovic xx (Tusha dk. 83 ?), Recep xxx (Bakalorz dk. 66 x), Sacko xx (Hasan dk. 83 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Lopes, Dossevi, Ali

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Ramadan xx, Hadebe xx, Wallace xx, Chebake xx, Mustafa Eskihellaç xxx (Fofona dk. 63 xx), Acquah xx (Zuqui dk. 46 xx), Adem xx, Mallan xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Zeki xx, Tetteh xx

Yedekler: Eray, Bülent, Semih, Ahmed, Malle, Topalli, Umut

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45), Sacko (dk. 80) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Recep, Mesanovic, Murawski (Denizlispor), Zeki, Zuqui (Yeni Malatyaspor)

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