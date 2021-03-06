Denizlispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u evinde 3-2 yenen Yukatel Denizlispor'da Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ali Fırat, "Bulunduğumuz konum itibarıyla kazanmak zorunda olduğumuz maçlardan biriydi. Rakibimizle oynuyoruz, kendi evimizde oynuyoruz. Bulunduğumuz yerin durumu, pozisyonu, fikstürdeki yerimiz belli. Buradan çıkmak için de kazanmamız gerekiyor. Haftalardır aynı şeyi konuşuyoruz, futbolcularla, teknik ekiple, yönetimimizle. Hep beraber mücadele ediyoruz. Bu bir başlangıçtı, ama yeterli mi değil tabii. Daha 13 maçımız var, 13'ünün de bu havada geçmesi lazım. Arzulu ve istekli olmamız çok önemliydi, maçı kazanmamızla beraber. Çocuklar elinden gelenin bir fazlasını yapmaya çalıştılar. Geriye döştük, geriye düşmemize rağmen demoralize olmadılar, tutundular, mücadeleye devam ettiler. Eşitliği sağladılar. Sonra bir daha öne geçtik, sonra bir daha beraberliği sağladılar. Ve en son yine öne geçerek şükürler olsun 3 puan aldık. Geride kalan 13 maçın da birçoğunu almamız gerekiyor. Çünkü biz alt liglerde uzun yıllar uğraştık, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Alt ligin zorluğunu hepimiz biliyoruz. Oraya bir daha geri dönmek istemiyoruz. Bu ligde kalmayı, bu ligin takımı olmayı hak ediyoruz. Bunun için yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcu kardeşlerimizle elimizden gelene kadar, son gün, son saat, son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerisi takdiri ilahi. Biz elimizden gelenin bir fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

"BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Denizlispor Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akarsu ise, "Başta teknik heyetimiz ve futbolcu arkadaşlarımızın ellerine ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz zaten bugün buna inanmıştık. Sağ olsun taraftar grubumuzla tesislerimizde futbolcularımızı beraber meşaleler yakarak gönderdik. İnanmıştık bugün ve zor olanı başardık. Bundan sonraki maçlarda da başarılı şekilde devam ederiz" diye konuştu.

KUBİLAY: BU GALİBİYET İNANILMAZ ÖNEMLİYDİ

Denizlisporlu futbolcu Kubilay Aktaş da, "Bizim için her maç final, o yüzden lige tutunma adını bu galibiyet inanılmaz önemliydi bizim için. Bu maçın önemini hafta başından bu yana çok konuştuk. Çok mutluyuz. 1-0 dan sonra ilk defa böyle bir geri dönüş oldu bizim için. 1 gol daha yedik ama pes etmedik, üçüncüyü de atmayı bildik. Herkes çok mücadele etti, herkesin eline ayağına sağlık. Çok mutluyuz. Stoperde oynamakta zorluk çekmiyorum. Bizim için mevkiler fark etmez, şu an bir önemi yok. İster kaleye isterlerse forvete koysunlar. Bizim son nefese kadar sahada mücadele etmemiz gerekiyor, tek hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Fırat'ın açıklamaları

-Mahmut Akarsu'nun açıklamaları-Kubilay Aktaş'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2021-03-06 19:08:05



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