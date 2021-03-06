Denizlispor Asbaşkanı Ali Fırat: “Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil” “İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor Asbaşkanı Ali Fırat: “Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil” “İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık”

İHA

Denizlispor Asbaşkanı Ali Fırat: “Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil” “İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık”

Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor'un, Yeni Malatyaspor’u 32 mağlup etmesinin ardından Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ali Fırat, "Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil, geride 13 tane maçımız var. 13’ünün de aynı bu havada geçmesi lazım" dedi.

Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor'un, Yeni Malatyaspor’u 32 mağlup etmesinin ardından Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat ve Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Akarsu açıklamalarda bulundu. Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, “Kazanmak güzel, bulunmuş olduğumuz yer itibari ile kazanmak zorunda olunan maçlardan bir tanesiydi, rakibimiz zordu kendi evimizde oynuyoruz. Bulunduğumuz yerin durumu pozisyonu fikstürdeki yerimiz belli, buradan çıkmamız için kazanmamız gerekiyor. Haftalardır aynı durumu konuşuyoruz, teknik heyetle ve çocuklarla hep beraber mücadele ediyoruz. Bu bir başlangıçtı, ama yeterli değil tabii daha geride duran 13 tane maçımız var. 13’üde aynı bu havada geçmesi lazım. Arzulu ve istekli olmamız çok önemliydi kazanmamızla beraber, çok istekliydi çocuklar, elinden gelenin hepsini yapmaya çalıştılar. Geriye düşmemize rağmen demolize olmadılar, tutundular mücadeleye devam ettiler. Eşitliği sağladılar ve daha sonra öne geçtiler, en son yine öne geçerek şükürler olsun 3 puan aldık. Geride 13 maç var, 13 maçında birçoğunu almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten alt liglerde çok uzun yıllar uğraştık, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Alt ligin zorluğunu hepimiz biliyoruz, oraya bir daha geri dönmek istemiyoruz. Bu ligde kalmayı hak ediyoruz. Bu ligin takımı olmayı hak ediyoruz. Bunun için yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle elimizden gelene kadar son gün, son saat, son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık”
Asbaşkan Ali Fırat, “Biz elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız, teknik ekibimizle, yönetimimizle, başkanımızla, futbolcu kardeşlerimizle, taraftarlarımızla ve camiamızla bütünleşerek inşallah bunların üstesinden gelmiş olacağız. Daha fazla çalışmamız lazım, inanmamız lazım, kenetlenmemiz lazım ve biz bu sezon inşallah Denizlispor hak etmiş olduğu bu süper ligde o takımlar arasında kalacağız. Daha yeni başlamış gibi devam edeceğiz bu 3 puan bizim için çok önemliydi. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı, ilk defa geriye dönük düştüğümüz bir maçı kazandık. İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık. Bunlar önemli değil tabi, ama bundan sonrası çok daha önemli, inşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder. Denizlispor hak etmiş olduğu yere getirmiş oluruz. Yeni geldiğimizde kaptanlarımızla da konuşmuştuk, primleri sabitledik, onun üzerine çok fazla çıkma şansımız yok, inme şansımızda yok. Ama galibiyetlerden sonra bütün futbol kulüplerinde beklentidir, çocukların doğal bir beklentisidir ama üzerimize düşen ne varsa yapacağız, onlar nasıl üzerine düşeni yapıyorsa bizde üzerimize düşeni yapacağız. Ama tabi bu bir başlangıç devam etmemiz lazım” diye konuştu.

Akarsu: “İnanmıştık bugün, zor olanı başardık”
Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Akarsu ise, “Biz zaten bugün buna inanmıştık, sağ olsun taraftar grubumuzda tesislerimizde futbolcularımızla beraber meşaleler yakarak gönderdik, inanmıştık bugün, zor olanı başardık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarılı bir şekilde devam ederiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Ravcı: "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu"
YEREL HABERLER Ali Ravcı: "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan ...
Kubilay Aktaş: “Tek yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar sahada mücadele etmek”
YEREL HABERLER Kubilay Aktaş: “Tek yapmamız gereken terimizin son ...
Hakan Kutlu: “Bir seri yakalamak zorundayız”
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: “Bir seri yakalamak zorundayız”
Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler
YEREL HABERLER Sokağa girip araçların lastiklerini kestiler
Denizlispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının ...
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını ...
AFAD kent konseyine konuk oldu
YEREL HABERLER AFAD kent konseyine konuk oldu
Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-2
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-2
Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor (EK ...
Denizli'deki son vaka sayıları açıklandı
YEREL HABERLER Denizli'deki son vaka sayıları açıklandı
Süper Lig: Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk ...
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Yeni Malatyaspor: ...
Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
YEREL HABERLER Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
Uyuşturucu için hırsızlık yapan şüpheli bisikletle kaçarken JASAT'a yakalandı Pencereden eve giren uyuşturucu bağımlısı, bisikletle kaçarken JASAT’a yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu için hırsızlık yapan şüpheli bisikletle ...
106 günlük hasreti giderdiler İlk hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar caddelere akın etti
YEREL HABERLER 106 günlük hasreti giderdiler İlk hafta sonu ...
Yeşilay Cemiyeti ve Başkan Zolan’dan ‘Gençlerimize sahip çıkalım’ mesajı Yeşilay gönüllüsü Başkan Zolan; “Zararlı alışkanlıkları bırakın, hayatı bırakmayın”
YEREL HABERLER Yeşilay Cemiyeti ve Başkan Zolan’dan ‘Gençlerimize ...
Aynı ameliyatta iki ayrı meme operasyonu başarıyla yapıldı
YEREL HABERLER Aynı ameliyatta iki ayrı meme operasyonu başarıyla ...
Denizli’de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak
YEREL HABERLER Denizli’de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında ...
Pamukkale Belediyesinden kiracılarına yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden kiracılarına yüzde 50 ...
Tüm kadrolarıyla sahada olan DTO Başkanı Erdoğan, seferberlik ilan etti Başkan Erdoğan; “Türkiye'ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz” Vali Atik; “Elbirliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız”
YEREL HABERLER Tüm kadrolarıyla sahada olan DTO Başkanı Erdoğan, ...
Başkan Doğan kadın yol arkadaşlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Doğan kadın yol arkadaşlarıyla bir araya geldi